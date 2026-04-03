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NBA／唐西奇例行賽報銷 未達65場出賽門檻 將申請特殊情況挑戰

記者劉肇育／即時報導
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湖人明星後衛唐西奇。（路透）
湖人明星後衛唐西奇。（路透）

近況火熱的湖人明星後衛唐西奇（Luka Doncic）在日前與雷霆之戰，於第三節時發生左腿筋二級拉傷的狀況，湖人球團也在3日宣布唐西奇例行賽報銷，這也讓他的出賽數將停止在64場，無法達到競爭個人獎項的65場門檻，但唐西奇經紀團隊也表示，將會代表唐西奇申請「特殊情況挑戰」。

唐西奇在3月份創下單月得分600分的紀錄，不過4月份的首場比賽，他就在與雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的MVP對決中以傷退收場，湖人球團也在3日宣布唐西奇將缺席例行賽剩餘的5場賽事，並希望能趕在4月19日展開的季後賽首輪中復出。

不過例行賽無法再出賽，也代表唐西奇本季的出賽數將停止在64場，與挑戰個人獎項的65場門檻僅有1場之差，但他的經紀人達菲（Bill Duffy）也表示，將會代表唐西奇申請「特殊情況挑戰」，「本賽季，唐西奇的表現堪稱是歷史級的，他不僅榮膺聯盟得分王，還帶領湖人位列西區第3名，並讓自己躋身近年來競爭最激烈的年度MVP之爭。為了確保唐西奇本賽季的卓越成就得到應有的認可，並讓他有資格角逐個人獎項，我們將申請『特殊情況挑戰』65場規則。」

達菲強調，唐西奇本季因為第二個孩子在斯洛維尼亞出生而缺席了兩場比賽，但在女兒出生後的兩天就回到美國與球隊並肩作戰，可以說是為球隊和聯盟付出巨大努力，「儘管昨晚遭遇了不幸的傷病與特殊情況，但他破紀錄的賽季仍值得被載入史冊，我們期待與球員工會和聯盟一起確保這件事會被公平對待。」

唐西奇靠著近期的火熱表現，在年度MVP排行中衝上第4名，僅落後溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、亞歷山大與約柯奇（Nikola Jokic），在個人數據部分他以平均得分33.5分排名第一，同時有8.3次助攻聯盟第3、7.7籃板聯盟後衛第2和1.6抄截聯盟第6。

湖人 唐西奇

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