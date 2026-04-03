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NBA／第二度隊內對抗狀態佳 柯瑞將復出戰火箭為附加賽準備

記者劉肇育／即時報導
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柯瑞。(路透)
柯瑞。(路透)

因為右膝蓋傷勢歸期不斷延期的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），在今天傳出於第二次隊內對抗展現不錯狀態後，預計將於周一出戰火箭的比賽中復出，結束長達27場的缺陣，為勇士接下來的附加賽賽程進行準備。

柯瑞在1月底出戰活塞的比賽中，因為右膝蓋疼痛與腫脹提前退場，儘管在接下來的2個月內他多次傳出復出消息，但在球團的保護下，歸期也不斷延後，至今已經連續缺陣達到27場，這也讓柯瑞確定無緣爭奪本賽季的個人獎項。

不過在過去一周兩度參加隊內5對5對抗都有不錯狀態，且通過必要的醫療檢查後，今天也傳出柯瑞將於後天與火箭之戰復出的好消息，根據統計，柯瑞本賽季出賽的39場比賽中，勇士拿下23勝16敗，但在他不在的情況下卻僅有13勝25敗，尤其在巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）都已經賽季報銷的情況下，柯瑞的歸隊將影響著勇士接下來能走多遠。

排名西區第10名的勇士已確定將參與今年附加賽，且要連贏兩場比賽才能晉級季後賽，首輪對手則有可能是聯盟戰績龍頭雷霆。

柯瑞

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