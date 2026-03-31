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NBA／亞歷山大狂飆47分險勝活塞 雷霆教頭呼籲年度MVP須慎選

記者劉肇育／即時報導
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雷霆以114：110險勝活塞。（路透）
雷霆以114：110險勝活塞。（路透）

東西區戰績龍頭雷霆、活塞隊30日交手，活塞儘管少了球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham），仍與雷霆拉鋸到延長賽，最終雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟47分領軍下，以114：110險勝，成功復仇。

活塞與雷霆本季第二度交手，前一次雙方碰頭雷霆在缺少亞歷山大的情況下輸球，這次再度碰頭則是雷霆一哥康寧漢因為氣胸問題缺陣，不過兩隊依舊打出一場激戰。

上半場雷霆就在亞歷山大、霍姆葛倫輪番開砲下取得雙位數領先，易籃後活塞展開猛烈反撲，甚至第四節成功超前比數，但關鍵時刻亞歷山大再度接管戰局，一度連得11分，第四節豪取13分，倒數4秒更一度在三分線外出手命中，卻被裁判吹判進攻犯規，進球不算，比賽也進入延長賽。

延長賽亞歷山大延續火燙手感，靠著後仰跳投搶先取分，在卡盧索（Alex Caruso）投進三分球後，他又在三分線外出手製造對手犯規站上罰球線一口氣罰進3球，幫助雷霆奠定勝基，最終雷霆就以4分差距險勝，將兩隊本季對戰扳成1勝1敗，也成為本季第一支拿下60勝的球隊。

亞歷山大轟下全場最高47分，連續20分場次推進到136場，與30日攻下41分的馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）MVP之爭再度扳回一城，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）説：「投票者應該要明白，他們是在紀錄歷史和球員傳奇，某些情況下，這將影響到球員的合約價值，投票者都應該要非常重視這一點，並認真考慮。」

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