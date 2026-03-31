NBA／聯盟最速雙十 溫班亞瑪轟新高41分還破60年紀錄

溫班亞瑪。(路透)

本季成為MVP熱門人選的馬刺 隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），30日狂轟本季新高41分外帶16籃板，且締造NBA 史上最快「雙10紀錄」，紀錄夜率隊以129：114擊敗公牛隊。

溫班亞瑪展現高效率，上場8分31秒就完成10分、10籃板紀錄，其中第10個籃板是第二節開打1分55秒時抓下。原紀錄是華盛頓（Jim Washington）1966年在老鷹隊前身聖路易斯老鷹的9分鐘，60年後溫班亞瑪改寫「最速」紀錄。

上半場溫班亞瑪就攻下21分、13籃板，助隊64：47領先公牛，下半場他持續堆高得分，第三節馬刺最多領先到29分；第四節溫班亞瑪以一記灌籃讓得分突破原本本季最高的40分，最終以27投17中的表現收下本季第14次30分以上的成績。

馬刺共有6名球員得分兩位數，除溫班亞瑪轟本季新高，卡瑟爾（Stephon Castle）也貢獻21分、10助攻和8籃板，聯手助隊收下9連勝。

公牛賽前2小時才宣布裁掉發言反同志的後衛艾維（Jaden Ivey），不過艾維因傷病沒隨隊進行4場客場之旅。公牛以瓊斯（Tre Jones）23分最高，米勒（Leonard Miller）21分、塞克斯頓（Collin Sexton）20分。