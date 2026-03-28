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NBA／連10季晉級夢碎 公鹿95：127慘輸馬刺 無緣季後賽

記者曾思儒／即時報導
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公鹿球星安戴托昆波。（美聯社）
公鹿球星安戴托昆波。（美聯社）

隨著今天以95：127慘敗給馬刺隊，公鹿隊確定無緣季後賽，中斷聯盟史上第二長連續晉級季後賽紀錄。

從2013年選秀會選進「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，公鹿從2016到17賽季開始連9年闖季後賽，2021年更奪下隊史第2座總冠軍，不過當時拿下總冠軍賽MVP的安戴托昆波本季受傷病纏身，今天已是連續第6場因左膝傷勢缺陣，連帶影響公鹿戰績。

安戴托昆波本季僅出賽36場比賽，雖在交易大限後仍留在公鹿，但和球隊想法仍有差異，公鹿希望有傷在身的當家球星提前「關機」，安戴托昆波仍希望出賽，近期美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）還批評公鹿想讓安戴托昆波提前休息的決定。

今天輸球是公鹿近11戰的第9敗，29勝44敗戰績確定追不上排名第10的黃蜂隊，無緣季後賽附加賽，連續晉級季後賽的紀錄也停在連續9季，沒能挑戰「綠衫軍」塞爾蒂克隊締造的連11季紀錄。

奪勝的馬刺隊今天在卡瑟爾（Stephon Castle）22分、10助攻、10籃板「大三元」，以及MVP候選人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）23分、15籃板、6助攻領軍下8連勝到手，和衛冕軍雷霆隊的勝差縮小到2場，例行賽尾聲有機會排名超車。

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