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WNBA／火箭老闆買下康乃狄克太陽 擬搬家改名休士頓彗星重返舞台

記者劉肇育／即時報導
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WNBA康乃狄克太陽隊易主案在27日傳出將正式拍板，將由NBA火箭隊老闆費爾提塔（圖）家族以3億美元的價碼完成股權收購，並預計將會把太陽搬至休士頓且改名為彗星隊。（路透）
WNBA康乃狄克太陽隊易主案在27日傳出將正式拍板，將由NBA火箭隊老闆費爾提塔（圖）家族以3億美元的價碼完成股權收購，並預計將會把太陽搬至休士頓且改名為彗星隊。（路透）

WNBA康乃狄克太陽隊易主案在27日傳出將正式拍板，將由NBA火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）家族以3億美元的價碼完成股權收購，並預計將會把太陽搬至休士頓且改名為彗星隊，讓過去曾4度在WNBA奪冠的勁旅休士頓彗星重生。

休士頓在2008年彗星因為找不到新的經營者宣布解散後，就不曾再擁有過WNBA球隊，不過過去幾年聯盟也多次傳出希望能協助休士頓再度擁有球隊，包括去年6月聯盟宣布將擴軍3支球隊時，休士頓就在名單之中。

而去年底隨即傳出火箭老闆費爾提塔家族正在與太陽針對收購事宜進行談判，27日更傳出雙方將以創造聯盟紀錄的3億美元價碼完成易主案，這還不包括將太陽搬家至休士頓的相關費用，讓休士頓重新擁有WNBA球隊的夢想將提前實現。

儘管易主案與球隊搬遷仍須等待下周聯盟理事會的批准，但根據消息人士指出，費爾提塔家族以計畫將太陽改名為彗星，承接起過去彗星的輝煌歷史，包括在1997年至2000年4度奪冠。

至於太陽前身為奧蘭多奇蹟隊，在2003年時由莫西干原住民部落收購併搬遷至康乃狄克州的安卡斯維爾並改名，這也讓太陽成為當時聯盟中首支非由NBA老闆持有的球隊，也是第一個擁有職業運動球隊的美國原住民部落。

事實上去年夏天太陽就曾傳出將以3.25億美元的價碼出售給塞爾蒂克隊小股東所屬財團，並計畫搬家到波士頓，不過當時卻遭到聯盟阻攔，認為球隊搬遷應該由理事會決定而非各球隊自行決定，且必須以完成擴軍的城市（包括休士頓）優先於波士頓。

波士頓 休士頓

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