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NBA／穆迪時隔3周復出疑又受傷 勇士險勝獨行俠卻高興不起來

記者劉肇育／即時報導
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勇士隊球星穆迪23日在延長賽中傷到膝蓋，坐上擔架離場。（路透）
勇士隊球星穆迪23日在延長賽中傷到膝蓋，坐上擔架離場。（路透）

勇士在隊今天與獨行俠隊之戰，儘管迎回缺陣多時的穆迪（Moses Moody），他也攻下全隊最高23分，不過延長賽最後1分鐘卻在快攻過程發生膝蓋不自然扭曲的嚴重傷勢，勇士以137：131贏球後，團隊氣氛仍被低氣壓籠罩。

勇士本賽季飽受傷病所苦，巴特勒（Jimmy Butler）因傷報銷後，柯瑞（Stephen Curry）、霍福特（Al Horford）、波斯特（Quinten Post）等主要輪替球員也都持續因傷缺陣。

過去9場比賽苦吞8敗後，勇士23日迎回缺席近三周賽事的穆迪，稍微舒緩人手捉襟見肘的問題，他打出多點開花攻勢，甚至第四節初一度領先11分，但在主場出賽的獨行俠由出戰老東家的湯普森（Klay Thompson）和佛雷格（Cooper Flagg）領軍反撲，雙方一路拉鋸到延長賽。

勇士在延長賽靠穆迪三分球拉出開節7：0攻勢，穆迪也在倒數1分多鐘時成功抄截並發動反快攻，不過嘗試灌籃出現膝蓋不自然扭曲，導致重傷在地，比賽一度暫停近10分鐘，場邊觀戰的柯瑞也難過低頭不語，最終穆迪在擔架協助下離場就醫，勇士以6分差取勝，卻絲毫不見任何贏球喜悅。

勇士出賽10人共8人得分上雙，穆迪拿下全隊最高23分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）22分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）20 分、10籃板、6助攻；獨行俠則以佛雷格32分、9助攻最佳，但也發生7次失誤。

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