NBA／杜蘭特砍40分還是輸球 火箭遭公牛19記三分球轟垮

火箭隊球星杜蘭特（右）23日單場猛轟40分。（路透）

仍在為西區季後賽卡位的火箭隊，在過去兩場比賽連勝老鷹、熱火隊後，23日作客公牛隊主場踢到鐵板，儘管先發五虎在杜蘭特（Kevin Durant）單場猛轟40分領軍下，合力攻得115分，卻不敵全場砍進19記三分球的公牛，以124：132敗下陣來。

火箭賽前以43勝27敗在西區排名第6，仍有機會被排名第7的太陽隊追上，落入附加賽，賽季最後10多場比賽步步為營，23日對公牛之戰在上半場遭到外線砲火轟炸，尤其是替補上陣的塞克斯頓（Collin Sexton）首節就獨得17分，與火箭先發五人得分相同，帶領公牛在首節打完取得41：21的大幅領先。

儘管第二、三節火箭森根（Alperen Sengun）攜手杜蘭特展開反撲，但除了湯普森（Amen Thompson）外，其他球員包括史密斯（Jabari Smith Jr.）、伊森（Tari Eason）等得分箭頭都未能給予太多援助，讓火箭仍陷入苦戰。

第四節最後6分鐘，火箭在森根進球後總算扳平戰局，甚至還成功反超前比數，但公牛兩大年輕核心吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）與史密斯（Jalen Smith）在比賽最後階段連續砍進3記三分球，幫助公牛鎖定勝局，最終就以8分差距終止2連敗。

公牛展現多點開花攻勢，7人得分雙位數、投進19記三分球，塞克斯頓與布澤利斯分別有25分與23分，吉迪則有15分、13助攻、7籃板全能演出；火箭先發在杜蘭特40分、森根33分與湯普森（Amen Thompson）23分領軍下合力攻下115分，但替補球員僅有9分進帳。