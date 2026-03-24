我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州車輛失竊率全美第一 這款車最易被盜　

OnlyFans老闆43歲癌逝 生前身價47億美元、日賺190萬

NBA／杜蘭特砍40分還是輸球 火箭遭公牛19記三分球轟垮

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
火箭隊球星杜蘭特（右）23日單場猛轟40分。（路透）
火箭隊球星杜蘭特（右）23日單場猛轟40分。（路透）

仍在為西區季後賽卡位的火箭隊，在過去兩場比賽連勝老鷹、熱火隊後，23日作客公牛隊主場踢到鐵板，儘管先發五虎在杜蘭特（Kevin Durant）單場猛轟40分領軍下，合力攻得115分，卻不敵全場砍進19記三分球的公牛，以124：132敗下陣來。

火箭賽前以43勝27敗在西區排名第6，仍有機會被排名第7的太陽隊追上，落入附加賽，賽季最後10多場比賽步步為營，23日對公牛之戰在上半場遭到外線砲火轟炸，尤其是替補上陣的塞克斯頓（Collin Sexton）首節就獨得17分，與火箭先發五人得分相同，帶領公牛在首節打完取得41：21的大幅領先。

儘管第二、三節火箭森根（Alperen Sengun）攜手杜蘭特展開反撲，但除了湯普森（Amen Thompson）外，其他球員包括史密斯（Jabari Smith Jr.）、伊森（Tari Eason）等得分箭頭都未能給予太多援助，讓火箭仍陷入苦戰。

第四節最後6分鐘，火箭在森根進球後總算扳平戰局，甚至還成功反超前比數，但公牛兩大年輕核心吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）與史密斯（Jalen Smith）在比賽最後階段連續砍進3記三分球，幫助公牛鎖定勝局，最終就以8分差距終止2連敗。

公牛展現多點開花攻勢，7人得分雙位數、投進19記三分球，塞克斯頓與布澤利斯分別有25分與23分，吉迪則有15分、13助攻、7籃板全能演出；火箭先發在杜蘭特40分、森根33分與湯普森（Amen Thompson）23分領軍下合力攻下115分，但替補球員僅有9分進帳。

NBA

上一則

NBA／唐西奇追平三分失手 活塞斷湖人9連勝

延伸閱讀

NBA／超越喬丹榮登總得分榜第5 杜蘭特：他是我仰慕尊敬的人

NBA／超越喬丹榮登總得分榜第5 杜蘭特：他是我仰慕尊敬的人
NBA／斷老鷹11連勝反問媒體「化學反應」 杜蘭特：贏球能讓「禿鷹」閉嘴

NBA／斷老鷹11連勝反問媒體「化學反應」 杜蘭特：贏球能讓「禿鷹」閉嘴
NBA／唐西奇24小時之內轟100分 助詹姆斯紀錄之夜退熱火

NBA／唐西奇24小時之內轟100分 助詹姆斯紀錄之夜退熱火
NBA／唐西奇飆40分準大三元 湖人雙殺火箭收下7連勝

NBA／唐西奇飆40分準大三元 湖人雙殺火箭收下7連勝

熱門新聞

中華隊。 聯合報系資料照

經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬

2026-03-18 12:41
委內瑞拉晉級經典賽冠軍戰。（路透）

經典賽／4：2擊敗義大利 委內瑞拉晉級決賽 今晚與美國爭冠

2026-03-16 23:02
委內瑞拉隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)

經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

2026-03-17 22:58
經典賽冠軍戰，委內瑞拉第七棒阿布瑞尤(Wilyer Abreu)，在第五局擊出中外野方向陽春全壘打，拿下第二分。(美聯社)

經典賽／穿幸運球衣也沒用 史上最強美國隊輸了 全場只擊3安打

2026-03-18 02:26
8局下哈波兩分砲。 (路透)

經典賽／9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

2026-03-17 22:39
委內瑞拉晉級經典賽冠軍戰。（歐新社）

經典賽／對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

2026-03-17 00:03

超人氣

更多 >
「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒