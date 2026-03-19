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NBA／公鹿幾無緣附加賽 安戴托昆波仍婉拒提前關機要求

記者劉肇育／即時報導
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公鹿隊一哥安戴托昆波(中)。（美聯社）
公鹿隊一哥安戴托昆波(中)。（美聯社）

公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在日前與溜馬隊之戰於一次灌籃落地後扭傷左膝蓋，本賽季再度受到傷勢問題困擾，不過在18日傳出公鹿球團一度有意讓安戴托昆波「提前關機」養傷，但卻遭到安戴托昆波婉拒，仍希望能在本季回到場上幫助球隊。

安戴托昆波本賽季受到傷病問題纏身，至今已經因為傷勢問題缺陣了32場比賽創下生涯新高，儘管他在個人數據上仍繳出平均27.6分、9.8籃板、5.4助攻的全能成績單，不過在公鹿與東區附加賽席次愈走愈遠的情況下，今天也傳出球團有意要他提前關機。

公鹿球團在17日證實，安戴托昆波受到左膝蓋過度伸展與挫傷影響，將沒有復出時間表，不過外界也評估他至少將缺席1周至10天，而在過去24小時球團也與安戴托昆波團隊多次會面，提出希望他能提前關機的想法，但安戴托昆波卻希望能在本季繼續出賽，且只要不冒著加重傷勢的風險，他就會回到場上。

本季對於安戴托昆波無疑是打擊最大的一個賽季，不僅缺陣場次創下生涯新高，公鹿目前與東區排名第10名的黃蜂也有高達6.5場勝差，想要在賽季剩餘的14場比賽追上黃蜂的機率是微乎其微，尤其本季公鹿在安戴托昆波缺陣的情況下僅拿下11勝21敗，這也將讓公鹿在今年無緣季後賽後，安戴托昆波的下季動向再度成為話題。

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