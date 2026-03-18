NBA／SGA狂轟40分 雷霆率先晉季後賽 教頭：希望贏更多

SGA狂轟40分率雷霆力克魔術，搶下季後賽門票。（路透）

身為衛冕軍的雷霆隊，本季雖遇傷兵問題仍打出連霸氣勢，17日在上季「雙料MVP」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分領軍下，以113：108擊敗魔術隊，成為本季第一支拿到季後賽 門票的球隊。

率先拿到季後賽門票，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示很值得驕傲的成績，「這並不容易，去年我們贏下總冠軍，我認為這可能影響你們對其他事情的看法，例如鎖定季後賽門票或分區冠軍。這些事情雖不如總冠軍那麼重要，但也非常難得，所以我們為完成的成就自豪，也不會把這視為理所當然。」

戴格諾強調，參加季後賽是很大榮幸，會加倍珍惜，這也非理所當然而是團隊努力靠實力獲得，「希望我們能贏得更多，但如果想做到這點，就必須繼續努力，拿出最佳表現。」他也強調，團隊已經做得非常出色。

雷霆上季例行賽只輸掉14場，本季在奪勝後戰績來到54勝15敗，雖是目前聯盟最佳，但17日擊敗國王隊的馬刺隊以51勝18敗緊追，東區龍頭活塞17日輕取巫師隊後也將戰績推進到49勝19敗。雷霆戰績不如上季和傷兵有關，亞歷山大季中因傷缺陣9場，威廉斯（Jalen Williams）也因傷缺席大部分賽季。