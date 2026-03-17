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NBA／灌籃落地傷膝蓋 安戴托昆波先休一周再評估

記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波。(美聯社)
安戴托昆波。(美聯社)

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）前天碰溜馬隊雖轟下31分，助隊以134：123奪勝，但第三節一次灌籃落地後傷到左膝，預計先休一周再重新評估。

安戴托昆波第三節3分49秒切入暴扣後落地姿勢不穩，讓左膝有過度伸展情形，畫面怵目驚心，他雖很快起身，甚至在球隊製造溜馬失誤後又再秀了一次灌籃，但第三節最後2分19秒下場後沒再回歸。

公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）今天率隊出戰騎士隊前提到，經影像檢查，安戴昆托波的膝蓋沒有結構性損傷，但沒再多說更多細節，也沒給當家球星回歸的時間點。

「好消息是影像顯示很好，沒有損傷，這真的是好消息，但我不知道下一步（回歸時間）。」瑞佛斯說。

和安戴托昆波親近的消息來源告訴美國《ESPN》，「希臘怪物」不認為這次傷勢會造成賽季提前結束，他仍想重回球場。

公鹿目前排東區第10，距離第10的黃蜂有超過5場勝差，在只剩下14場比賽的情況下，是否要讓安戴托昆波冒著再受傷的風險上陣？瑞佛斯回說：「這是個好問題，我還沒答案，但這是很好的問題，這是我們之後要討論的事情。」

今天已是安戴托昆波本季缺席的第32場比賽，儘管出賽的36場比賽仍有27.6分、9.8籃板和5.4助攻，不過缺賽場次已是生涯新高。

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