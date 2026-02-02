我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

言承旭悼大S 網友見這一幕心痛「他真的快碎了」

原要求哈佛付兩億和解招致強烈反彈 川普退讓

NBA／KD首度因傷缺陣 森根轟39分驚險退溜馬

記者曾思儒／即時報導
火箭以118：114踢館溜馬成功，3連勝到手。(美聯社)
火箭以118：114踢館溜馬成功，3連勝到手。(美聯社)

火箭隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今天碰東區「爐主」溜馬隊因左腳踝扭傷缺陣，不過隊友森根（Alperen Sengun）狂轟39分，儘管最後8秒兩罰落空讓溜馬看到一線生機，但「劇場」沒發生，火箭搶下關鍵進攻籃板，最終仍以118：114踢館成功，3連勝到手。

杜蘭特是日前比賽中踩到球迷腳受傷，火箭教練尤多卡（Ime Udoka）今天賽前更新狀況，他表示杜蘭特腳踝扭傷，且沒給出歸隊時間表。

杜蘭特剛入選全明星賽，將是生涯第16度參與盛會。37歲的杜蘭特本季還不曾因傷缺陣，場均得分是全隊最高26.2分的火箭球星，11月有兩場比賽因個人因素沒上場。

頭號得分手缺陣下，火箭首節以24：28落後溜馬，第二節也兩度落後6分，在泰特（Jae'Sean Tate）進球後帶動一波8：0攻勢才反超比分，帶著63：56領先進入下半場。

火箭第三節在史密斯（Jabari Smith Jr.）罰球得手後將優勢擴大到73：61，但溜馬在傑克森（Isaiah Jackson）、席亞康（Pascal Siakam）和奈史密斯（Aaron Nesmith）聯手下縮小分差，席亞康暴扣得手更讓溜馬回到領先，三節打完也以87：87戰平。

決勝節戰況膠著，火箭最後5分鐘雖握有109：101優勢，但馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的進球讓溜馬追到3分差，森根最後8秒站上罰球線又2罰都落空，但自己搶下進攻籃板，溜馬只能再犯規；3.8秒湯普森（Amen Thompson）的第一罰又落空，但第二罰進球穩住火箭領先，助隊最終以118：114帶走勝利。

森根狂轟39分、16籃板但18罰錯失5球，史密斯19分，湯普森16分、11籃板、7助攻；溜馬以席亞康27分最高，替補的馬瑟倫25分。

上一則

NBA／黃蜂22分落後逆轉鵜鶘收7連勝 威廉斯：我們是真正競爭者

下一則

經典賽／洋基參賽選手一長串 布恩焦慮：只求平安完賽

延伸閱讀

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒
NBA／火箭杜蘭特揮舞鐮刀單節狂飆16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝

NBA／火箭杜蘭特揮舞鐮刀單節狂飆16分 老鷹一哥強森缺陣中斷4連勝
NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝

NBA／杜蘭特飆32分登歷史三分球榜第11名 率火箭斷活塞4連勝
前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」

前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」

熱門新聞

約克維奇完美紀錄被阿爾卡拉斯中斷，無緣生涯第25座大滿貫，但在領獎時仍展現風度和幽默感。(新華社)

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

2026-02-01 09:55
大谷翔平（右）與妻子真理子育有一女。（美聯社）

MLB／193公分大谷驕傲能把女兒舉高高 育兒缺點要問老婆

2026-01-31 21:10
中國張帥／比利時梅騰絲（Elise Mertens）組合奪得澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

2026-01-30 23:11
1月31日，張帥（左）/梅騰絲與獎盃合影。（新華社）

澳網／張帥奪冠感言致敬鄭潔：實現中國大滿貫零的突破

2026-01-31 18:23
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。（路透）

澳網／逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕全滿貫紀錄

2026-02-01 07:07
澤瑞夫（Alexander Zverev，右）在澳網8強賽擊敗美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）。（美聯社）

澳網／24記愛司球拍下美國華裔新星 澤瑞夫連3年闖4強

2026-01-27 09:36

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」

川普玩笑點名加拿大、格陵蘭成第51、52州 還有1國「可當53州」