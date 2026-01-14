NBA／新東家小心翼翼 楊恩膝傷休到明星賽後再評估

楊恩。(路透)

從老鷹隊被送到巫師隊的球星楊恩（Trae Young），去年11月初扭傷右膝內側副韌帶，在新東家謹慎以待下，楊恩最新進度是2月中明星賽後才會再做評估。

27歲的楊恩上季以生涯場均新高的11.6助攻奪下助攻王，還有場均24.2分貢獻，本季前4戰也有20.8分、9.5助攻表現，加上老鷹找來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和肯納德（Luke Kennard）等幫手，被視為大有可為的賽季，不料楊恩卻成傷兵，只為老鷹打了10場就被送到巫師。

本季出戰的10場比賽，楊恩場均出賽28分鐘繳出19.3分、8.9助攻和1.5籃板成績，他的生涯最佳表現則是2021到22賽季，場均有25.2分和9.8助攻，並入選明星賽。

楊恩2022到23賽季，以及2023到24賽季場均都至少有25分、10助攻表現，追平衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並列史上第二，他生涯每場得分加上助攻可以為球隊貢獻48.1分，只遜於湖人 當家球星唐西奇 （Luka Doncic）的48.9分。

巫師目前10勝28敗戰績排在東區倒數，2020到21賽季季後賽 首輪出局後就再沒從東區出線。