NBA／東區雙強對決 活塞31分血洗尼克

記者曾思儒／即時報導
活塞隊和尼克隊今天戰況一面倒，主場的活塞以121：90寫下大勝。(美聯社)
活塞隊和尼克隊今天戰況一面倒，主場的活塞以121：90寫下大勝。(美聯社)

東區雙強活塞隊和尼克隊今天正面交鋒，戰況卻一面倒，尼克第三節僅拿15分遭拉開差距，讓主場的活塞以121：90寫下大勝，且是完成「背靠背」勝利。

兩軍上季季後賽首輪碰頭，廝殺6戰才由尼克出線，今天是本季首度遭遇。近期尼克老闆多蘭（James Dolan）上電台訪問才提到，相信尼克可以打進總冠軍戰，近一步挑戰金盃，但今天客場就踢到鐵板，儘管首節還以29：30緊咬比分，但活塞下半場8分多鐘在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）獨拿15分的個人秀演出下，打出一波19：5猛攻，差距擴大到24分。

第四節活塞再持續拉開差距，最終以31分差賞給尼克4連敗。

康寧漢攻下全場最高29分外帶13助攻，比下尼克主將布朗森（Jalen Brunson）的25分；康寧漢上半場就有14分、7助攻表現，率隊帶著64：54優勢進入下半場。

活塞還有格林（Javonte Green）17分、艾維（Jaden Ivey）16分的火力支援，禁區得分以52：34佔上風，籃板也以44：30大幅裡先。

尼克下半場只拿36分，除布朗森25分，只有麥克布萊德（Miles McBride）17分、布里吉斯（Mikal Bridges）10分達兩位數，禁區大將唐斯（Karl-Anthony Towns）4投1中僅拿6分。

