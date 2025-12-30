NBA／約柯奇膝傷退場 金塊教頭：擔心他面臨的挫折與失望

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
約柯奇提前退場。(美聯社)
金塊隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在29日與熱火隊之戰，第二節尾聲時發生左膝蓋受傷的狀況提前退場，賽後金塊總教練艾德曼（David Adelman）就表示，第一時間約柯奇就意識到自己的狀況，接下來團隊也將會靜待他的回歸。

近期狀況火熱的約柯奇，在過去7場比賽已經5度拿下大三元，其中包括日前對戰灰狼攻下56分、16籃板、15助攻的史詩級大三元，前一場面對魔術也有34分、21籃板、12助攻演出，而29日他也在上半場出賽19分鐘就拿下21分、8助攻、5籃板，不過卻在第二節倒數階段傷退。

金塊總教練艾德曼賽後在被問到約柯奇的狀況時說：「他立刻就意識到出問題了，但這就是NBA的一部分，任何人都會在這項運動中受傷，這總是讓人心痛，尤其是像他這樣一位特別的球員，我們明天會了解更多狀況，也會帶領團隊繼續前進。但顯然我現在更關心的是他的個人狀況，以及他經歷了這樣的挫折後所面臨的失望。」

艾德曼接著表示，球隊已經在安排約柯奇在客場之旅期間進行核磁共振檢查，「這只是整個過程的一部分，事情發生後，你很難很快就得到答案，我知道他是一位非常特別的球員，大家都想盡快瞭解他的狀況，這完全可以理解，但我們會按照正規流程來處理。」

談到約柯奇在比賽中傷退，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則說：「和他比賽總是有趣的，你會看到他的偉大之處，我喜歡跟他對抗，他是那種不會假摔或是故意犯規的球員，這點讓我很敬佩。」

NBA／約柯奇膝蓋反折痛苦退場 金塊下半場遭熱火打爆2連敗

NBA／魔術貝恩關鍵罰球逆轉金塊 布萊克飆新高38分 約柯奇大三元做白工

NBA／約柯奇低調看待聖誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變

NBA／獨行俠雙狀元合砍64分 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球

