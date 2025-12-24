NBA／和格林衝突並非首次 柯爾道歉：希望他當永遠勇士人

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
勇士隊教頭柯爾。(路透)
勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）和球隊主力格林（Draymond Green）上一戰碰魔術隊時發生爭執，讓格林憤而離席，柯爾耶誕節前在一場15分鐘的記者會坦言，當晚並非自己的高光時刻，當下應該保持冷靜，為行動感到後悔，除了向格林道歉，兩人也都和球隊說了抱歉。

勇士明天將和獨行俠隊進行「耶誕大戰」，前一天在主場大通中心訓練後，柯爾受訪提到當地時間周一和格林的衝突，他坦言兩人都是很有競爭心的人，類似事件難免發生，「所以在共事的這12年來，這情況偶爾會出現，我對此並不感到驕傲。」

格林當時主動回到休息室，消化情緒後第四節回到球場；今天柯爾述說從2014年接掌勇士兵符後，和格林建立的深厚關係。柯爾提到，兩人很瞭解彼此，一起打下4座總冠軍，就像先前曾說過，沒有格林是不可能完成這些成就；他稱讚格林對比賽有很大影響力，但自己當天並沒把原始的情緒和憤怒化為動力。

「我們比任何人想的都還要更相似，所以這種情況並非全然罕見。我會說這種程度的爭吵已經好幾年沒發生了，但在合作的12年來，這不是第一次，我們也總能找到方法，不僅重新振作，還能取得更大進步。」柯爾還強調，希望格林能終身是「勇士人」，自己很在意格林，彼此關係就像家人，一起走過高低起伏。

「我的第一目標，老實說，是他能在勇士結束選手生涯，我們能像隊友一樣並肩作戰，直到我們都離開，我也相信這會實現，因為我相信格林，我相信我自己，也相信我們這12年一起建立的一切。」

兩人最近一次的矛盾發生在2016年，作客雷霆隊時在休息室激烈爭執，那也是勇士寫下創紀錄的73勝9敗賽季。

柯爾多次強調，很愛格林以及他為球團、為灣區做的一切，非常欣賞格林對勇士、對自己、對柯瑞（Stephen Curry ）的忠誠，「他想整個職業生涯都待在這，我也如此。」勇士教頭還說，就算20年後兩人已非共事關係，仍會一直支持格林。

