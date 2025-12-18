NBA／楊恩歸隊手感冰冷、強森中斷大三元紀錄 老鷹不敵黃蜂三分雨

強森。(歐新社)

在因傷缺陣了22場比賽後，老鷹隊一哥楊恩（Trae Young）在今天與黃蜂隊之戰歸隊，不過似乎還在尋找比賽感覺，全場三分球出手5投0中僅攻下8分，而老鷹則是以強森（Jalen Johnson）攻下生涯新高的43分外帶11籃板、9助攻表現最佳，不過黃蜂仍是在多點開花的攻勢下以133：126收下2連勝。

楊恩在10月底出戰籃網隊的比賽扭傷右膝蓋內側韌帶後，連續缺席了22場比賽，並在今天與黃蜂之戰才正式歸隊，而過去一段時間老鷹在強森打出全明星級的表現下，仍以15勝12敗成績排名在東區緊咬前段班球隊不放，讓楊恩的歸隊備受期待。

不過歸隊的首場比賽楊恩似乎還找不到準星，在上陣20分鐘中出手8次僅命中3球，三分球還是5投盡墨，不過他仍送出10次助攻，最終留下8分、10助攻、1抄截表現，至於強森則是在今天續寫生涯新里程碑，他全場28次出手命中16強，拿下生涯新高的43分，另外有11籃板、9助攻的準大三元演出，但以1助攻差距中斷個人連續4場奪下「大三元」的紀錄。

但今天在主場出賽的黃蜂更是火力全開，球隊三箭頭小鮑爾 （LaMelo Ball）、米勒（Brandon Miller）與新秀克努佩爾（Kon Knueppel）攜手砍進18顆三分球，合力攻下82分，還送出27次助攻，幫助黃蜂在上半場就火力全開狂掃80分，團隊全場更是投進24記三分球，讓老鷹在下半場無力追分，最終以7分差距收下2連勝。

而黃蜂新秀克努佩爾今天全場投進6記三分球拿下28分、7助攻、5籃板、3抄截，成為繼基德（Jason Kidd）、柯瑞 （Stephen Curry）外，史上第3位達成此數據的新秀。