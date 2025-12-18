我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊公布經典賽陣容 堪比棒球版夢幻隊

79歲長者每天在家練習5動作 健康自主不怕跌倒

NBA／楊恩歸隊手感冰冷、強森中斷大三元紀錄 老鷹不敵黃蜂三分雨

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
強森。(歐新社)
強森。(歐新社)

在因傷缺陣了22場比賽後，老鷹隊一哥楊恩（Trae Young）在今天與黃蜂隊之戰歸隊，不過似乎還在尋找比賽感覺，全場三分球出手5投0中僅攻下8分，而老鷹則是以強森（Jalen Johnson）攻下生涯新高的43分外帶11籃板、9助攻表現最佳，不過黃蜂仍是在多點開花的攻勢下以133：126收下2連勝。

楊恩在10月底出戰籃網隊的比賽扭傷右膝蓋內側韌帶後，連續缺席了22場比賽，並在今天與黃蜂之戰才正式歸隊，而過去一段時間老鷹在強森打出全明星級的表現下，仍以15勝12敗成績排名在東區緊咬前段班球隊不放，讓楊恩的歸隊備受期待。

不過歸隊的首場比賽楊恩似乎還找不到準星，在上陣20分鐘中出手8次僅命中3球，三分球還是5投盡墨，不過他仍送出10次助攻，最終留下8分、10助攻、1抄截表現，至於強森則是在今天續寫生涯新里程碑，他全場28次出手命中16強，拿下生涯新高的43分，另外有11籃板、9助攻的準大三元演出，但以1助攻差距中斷個人連續4場奪下「大三元」的紀錄。

但今天在主場出賽的黃蜂更是火力全開，球隊三箭頭小鮑爾（LaMelo Ball）、米勒（Brandon Miller）與新秀克努佩爾（Kon Knueppel）攜手砍進18顆三分球，合力攻下82分，還送出27次助攻，幫助黃蜂在上半場就火力全開狂掃80分，團隊全場更是投進24記三分球，讓老鷹在下半場無力追分，最終以7分差距收下2連勝。

而黃蜂新秀克努佩爾今天全場投進6記三分球拿下28分、7助攻、5籃板、3抄截，成為繼基德（Jason Kidd）、柯瑞（Stephen Curry）外，史上第3位達成此數據的新秀。

柯瑞 鮑爾

上一則

經典賽／美國隊再宣布4投手 總教練傳「想你」簡訊成功招攬史庫柏

延伸閱讀

NBA／老鷹非賣品不是「哨主」楊恩？媒體：是23歲小將

NBA／老鷹非賣品不是「哨主」楊恩？媒體：是23歲小將
NBA／擬讓溫班亞瑪再從板凳出發爭冠 強森：雖然他想打滿全場

NBA／擬讓溫班亞瑪再從板凳出發爭冠 強森：雖然他想打滿全場
CTA治安惡化 川普威脅砍經費 伊州長、芝市長強烈反駁

CTA治安惡化 川普威脅砍經費 伊州長、芝市長強烈反駁
NBA／強森持續爆發連兩天上演大三元 老鷹隊史第2人

NBA／強森持續爆發連兩天上演大三元 老鷹隊史第2人

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」