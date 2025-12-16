我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

NBA／勇士老闆與球迷交流信遭公開 柯爾坦言為近期表現沮喪

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士總教練柯爾。（美聯社）
勇士總教練柯爾。（美聯社）

勇士在日前不敵拓荒者後，過去12場比賽吞下8敗，勝率再度跌破5成，不僅總教練柯爾（Steve Kerr）公開致歉表示沒有做好自己的工作，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）一封與球迷溝通的信件也遭到外流，柯爾在今天受訪時也坦言，全隊確實都對於近況感到挫折。

勇士今年開季一度打出9勝6敗的成績，雖然表現並不算特別亮眼，不過還在能被接受的範圍，不過隨著傷兵出現陣容受到影響，勇士過去12場比賽卻接連遭受打擊，不僅輸給排名前段班的球隊，甚至還兩度不敵拓荒者，讓柯瑞（Stephen Curry）的神級表現完全遭到抹殺。

就在柯爾公開致歉並表示沒有做好自己的工作後，勇士老闆拉卡柏一封與球迷杜塔里（Justin Dutari）交流信件也遭到公開，杜塔里在信中直言對於勇士表現感到失望，並指出球隊需要一個真正的第二進攻選擇，也點出巴特勒（Jimmy Butler）的天賦並沒有充分發揮。

而拉卡柏也隨即回覆表示，「你不可能比我更加失望，我正在努力解決這個問題，情況很複雜，包括比賽風格、教練對球員的要求、聯盟的趨勢等等，巴特勒並不是問題的所在。」隨後杜塔里也將這封信件公開到社群上，並被勇士球團證實，該封信確實是由拉卡柏發出。

談到拉卡柏與球迷的溝通信件被公開，柯爾在今天受訪時直言並不是什麼大不了的事情，他也已經看過該封信件，並強調不會為此感到擔心，「不過我們確實為最近的狀況感到沮喪，拉卡柏很沮喪，我也很沮喪，柯瑞、格林（Draymond Green）也都是如此。我很討厭有人公開私人郵件，想像一下如果每個人的郵件都遭到公開，我們的生活會變得有多艱難。」

柯爾隨後也強調，自己與拉卡柏仍是百分之百互相支持對方，也保持良好的關係，「球隊要保持著很高的穩定性，球隊的穩定環境也是我們的優勢之一。」

柯瑞

上一則

場邊人語／魚兒力乏 鋼人得法

下一則

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

延伸閱讀

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒率勇士打爆前東家公牛

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒率勇士打爆前東家公牛
NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士
NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘
NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣

NBA／柯瑞股四頭肌挫傷至少缺陣一周 柯爾坦言鬆一口氣

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19
美國流行樂天后瑪麗亞凱莉明年2月6日將在冬奧開幕式獻唱。美聯社

冬奧開幕式表演嘉賓出爐 天后瑪麗亞凱莉將獻唱

2025-12-15 14:47

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」