NBA／擬讓溫班亞瑪再從板凳出發爭冠 強森：雖然他想打滿全場

記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪。(路透)
溫班亞瑪。(路透)

馬刺在日前NBA盃四強賽擊敗強敵雷霆後，首度晉級到決賽，並將在明天與尼克爭奪冠軍與每人50萬美元的獎金，而今天也傳出馬刺可能延續前一場讓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）從板凳出發的陣容安排，希望讓他在有限的出賽時間內做出最大貢獻。

溫班亞瑪在前一場NBA盃4強賽中復出，結束長達12場比賽的缺席，並在替補上陣21分鐘中就拿下22分，且其中15分集中在第四節，成為馬刺能夠擊敗雷霆的關鍵，而馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也透露，這樣的陣容安排也可能延續到明天與尼克的冠軍賽中。

對此，溫班亞瑪在今天受訪時表示，無論最終自己被放在哪個位置，都將會是他與教練討論後的結果，「這會是種不同意見的混合，我已經做好準備，即使是我，也會有自己的想法，但同樣的我也會考量教練的想法，總之我們會好好討論這個問題。」

溫班亞瑪在前一場與雷霆之戰直到比賽第二節才登場，且在短短21分鐘出賽內展現極佳攻守效率，甚至每次上場都能扭轉場上局勢，瓦賽爾（Devin Vassell）說：「我知道溫班亞瑪很想打更多時間，但我們更關注他的長期健康。我百分之百信任強森，他們的計畫堪稱完美，我知道他們已經反覆討論過，我們也得執行到位，讓溫班亞瑪一上場就能發揮我們需要的作用。」

強森則強調，自己會與溫班亞瑪繼續討論下場比賽的定位問題，但也不諱言溫班亞瑪更希望能打先發且出賽更多時間，甚至是想打滿全場，「但無論你把多少時間分配給其他球員，都意味著其他位置的上場時間會減少，很遺憾我們仍需要考慮什麼對球隊最有利，這個決定還不能脫離球隊整體狀況，我們仍需要確保其他球員的輪替和協調。」

