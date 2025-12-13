NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
尼克隊13日以132：120擊敗魔術隊。（路透）
尼克隊13日以132：120擊敗魔術隊。（路透）

NBA盃4強賽今天登場，率先展開的東區4強賽，尼克隊在布朗森（Jalen Brunson）狂轟40分領軍下，以132：120擊敗魔術隊，搶下第一張冠軍戰門票，離53萬美元的冠軍獎金只差一勝。

魔術首節取得36：33領先，尼克第二節打出38：28的單節攻勢，帶著71：64優勢進入下半場。

尼克第三節在唐斯（Karl-Anthony Towns）、布朗森接連發揮下，領先擴大到81：71，不過魔術貝恩（Desmond Bane）連拿5分帶動魔術追分攻勢，班凱羅（Paolo Banchero）進球助魔術83：83追平比分，貝恩和霍華德（Jett Howard）接連得手更讓魔術89：85反超。

被打出4：18攻勢尼克，靠阿努諾比（OG Anunoby）外線破網止血，布朗森連拿4分後傳出助攻，個人再飆三分球，率尼克回敬15：3攻勢，帶著100：92領先進入決勝節。

尼克第四節一路維持優勢，最終在先發五人得分都達兩位數下打下NBA盃冠軍賽門票。

布朗森40分、8助攻，唐斯29分、8籃板，阿努諾比也有24分貢獻；魔術以薩格斯（Jalen Suggs）26分最高，班凱羅25分、8籃板。

今年是NBA盃第三度舉行，高額獎金是賽事亮點，湖人隊和公鹿隊分別是前兩屆的冠軍，今年冠軍隊伍的每位球員都可獲得53萬美元獎金，亞軍21萬美元，止步4強的球隊球員各可領到10萬美元獎金。

