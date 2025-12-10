NBA／鵜鶘昆恩打出代表作 傑佛森讚有望接班美國男籃禁區核心

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
鵜鶘隊菜鳥中鋒昆恩（右）8日對馬刺隊之戰繳出33分、10籃板、10助攻，生涯首次大三元。（路透）
鵜鶘隊菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）8日對馬刺隊之戰繳出33分、10籃板、10助攻，生涯首次大三元，成為本屆新秀第一位拿下大三元的球員，更並肩多位NBA球星成為史上第5位在21歲前就寫下30分級大三元的新秀，他的好表現也讓退役球星傑佛森（Richard Jefferson）直言，是美國男籃目前最欠缺的要素。

即將滿21歲的昆恩，是今年鵜鶘在選秀會首輪第13順位被老鷹隊選入，不過隨即被打包交易到鵜鶘換取紐威爾（Asa Newell）與一個未來首輪選秀權，但從例行賽開打前昆恩就展現在場上的全能身手，上月在出戰金塊隊的比賽更有30分、9籃板、4助攻、2抄截、2阻攻的全能演出。

昆恩8日更在同梯榜眼哈波（Dylan Harper）面前拿下生涯首度大三元，成為今年菜鳥長人中表現最出色的一位，不少球評賽後直呼，選秀會錯過選入昆恩的一些球隊將是極大損失，甚至認為鵜鶘在威廉森（Zion Williamson）持續低迷的情況下，已經找到接班核心。

昆恩的全能身手，也讓不少人將他與火箭隊土耳其前鋒森根（Alperen Sengun）拿來做比較，傑佛森更在錄製節目時指出，昆恩如果能夠持續進步，將成為美國男籃在國際賽的重要禁區核心，「如果他能不斷進步，絕對有能力成為美國男籃的內線核心，或是至少入選成為美國隊的一員，他所具備的特質是現在美國隊急迫欠缺。」

