NBA／杜蘭特生涯得分破3萬1000分 史上第8人

中央社／休士頓5日電
火箭球星杜蘭特5日晚上砍下28分，成為NBA史上第8位得分達3萬1000分的球員。（美聯社）
休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）5日晚上砍下28分，成為NBA史上第8位得分達3萬1000分的球員，幫助球隊以117比98擊敗鳳凰城太陽。

美聯社報導，這是杜蘭特自涉及7隊的重磅交易案以來，首次對上老東家的比賽。那次交易把格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks）送往太陽。11月24日，杜蘭特因個人因素缺席火箭以114比92大勝太陽的比賽。

湯普森（Amen Thompson）飆出本季最高的31分，協助火箭在近6場比賽拿下第5勝。

杜蘭特在5日晚間的比賽中，首度得分來自兩次罰球，並在第一節中段命中一記跳投，讓這位15度入選明星賽的球星達成生涯3萬1000分的歷史性里程碑。杜蘭特在第4節沒有上場，生涯累積3萬1024分。

比賽開打不久後，火箭一度落後9分，但靠著第2節攻下44分反超，杜蘭特單節貢獻17分。

第3節剩下7又1/4分時，火箭一度領先11分，隨後打出一波16比2攻勢，在剩下約2分鐘時取得92比67領先。湯普森在這波攻勢中挹注6分，杜蘭特與謝普德（Reed Sheppard）都命中一記3分球。太陽在火箭這波進攻中發生5次失誤。

布魯克斯攻下23分，為太陽全隊最高，這是太陽近4場比賽中第3次吞敗。

休士頓 NBA

