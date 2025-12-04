NBA／埃奇庫姆準絕殺、馬克西再見火鍋 76人拒絕遭勇士逆轉

埃奇庫姆。(美聯社)

勇士隊今天在雙巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下迎戰76人隊，沒想到明星前鋒格林（Draymond Green）又在第二節扭傷右腳踝退場，讓勇士本場比賽一度落後達到24分，儘管第四節勇士一度逆轉戰局，但76人靠著埃奇庫姆（VJ Edgecombe）倒數0.9秒的準絕殺上籃，以及馬克西（Tyrese Maxey）的再見火鍋，最終76人就以99：98險勝勇士。

勇士近期再度爆發傷病潮，在球隊一哥柯瑞因為股四頭肌挫傷至少缺席3場賽事後，巴特勒也發生膝蓋受傷的狀況，團隊戰力大打折扣，而三巨頭中僅存的格林又在今天與76人之戰的第二節，於一次爭搶籃板的過程中右腳扭傷傷勢加劇。

而勇士在損兵折將的情況下，今天也打出難堪開局，在首節僅攻下10分，創下柯爾（Steve Kerr）執教以來的單節最低得分紀錄，首節打完已經落後76人高達20分。

在格林於第二節傷退後，勇士上半場打完雖然還是以22分差距落後，但易籃後卻展開猛烈反撲，先是在第三節單節猛轟32分，又趁著76人在第四節攻勢無預警斷電，在該節前9分半鐘拉出一波27：12的攻勢逆轉戰局。

不過比賽最後階段，勇士卻多次發生邊線球發不出去的狀況，還在倒數8.2秒發生發球失誤讓埃奇庫姆抄截後發動反擊，儘管梅爾頓（De'Anthony Melton）先是封阻了馬克西的出手，但埃奇庫姆抓下進攻籃板後於比賽最後0.9秒完成準絕殺上籃，而勇士原有機會在比賽結束前靠著梅爾頓上籃反絕殺，但卻遭到馬克西回敬再見火鍋，最終76人就以1分差距險勝，賞給勇士近8場比賽第6敗。

76人今天以馬克西攻下35分表現最佳，投進準絕殺的埃奇庫姆則有10分、5助攻，球隊一哥安比德（Joel Embiid）則是僅出賽25分鐘攻下12分；至於勇士今天雖然有5人得分上雙，但其中4人來自板凳，又以史班瑟（Pat Spencer）攻下16分最佳，至於梅爾頓與希爾德（Buddy Hield）皆有14分進帳。