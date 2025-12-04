我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

這10個夜間習慣 可能在悄悄破壞你的睡眠

NBA／埃奇庫姆準絕殺、馬克西再見火鍋 76人拒絕遭勇士逆轉

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
埃奇庫姆。(美聯社)
埃奇庫姆。(美聯社)

勇士隊今天在雙巨頭柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下迎戰76人隊，沒想到明星前鋒格林（Draymond Green）又在第二節扭傷右腳踝退場，讓勇士本場比賽一度落後達到24分，儘管第四節勇士一度逆轉戰局，但76人靠著埃奇庫姆（VJ Edgecombe）倒數0.9秒的準絕殺上籃，以及馬克西（Tyrese Maxey）的再見火鍋，最終76人就以99：98險勝勇士。

勇士近期再度爆發傷病潮，在球隊一哥柯瑞因為股四頭肌挫傷至少缺席3場賽事後，巴特勒也發生膝蓋受傷的狀況，團隊戰力大打折扣，而三巨頭中僅存的格林又在今天與76人之戰的第二節，於一次爭搶籃板的過程中右腳扭傷傷勢加劇。

而勇士在損兵折將的情況下，今天也打出難堪開局，在首節僅攻下10分，創下柯爾（Steve Kerr）執教以來的單節最低得分紀錄，首節打完已經落後76人高達20分。

在格林於第二節傷退後，勇士上半場打完雖然還是以22分差距落後，但易籃後卻展開猛烈反撲，先是在第三節單節猛轟32分，又趁著76人在第四節攻勢無預警斷電，在該節前9分半鐘拉出一波27：12的攻勢逆轉戰局。

不過比賽最後階段，勇士卻多次發生邊線球發不出去的狀況，還在倒數8.2秒發生發球失誤讓埃奇庫姆抄截後發動反擊，儘管梅爾頓（De'Anthony Melton）先是封阻了馬克西的出手，但埃奇庫姆抓下進攻籃板後於比賽最後0.9秒完成準絕殺上籃，而勇士原有機會在比賽結束前靠著梅爾頓上籃反絕殺，但卻遭到馬克西回敬再見火鍋，最終76人就以1分差距險勝，賞給勇士近8場比賽第6敗。

76人今天以馬克西攻下35分表現最佳，投進準絕殺的埃奇庫姆則有10分、5助攻，球隊一哥安比德（Joel Embiid）則是僅出賽25分鐘攻下12分；至於勇士今天雖然有5人得分上雙，但其中4人來自板凳，又以史班瑟（Pat Spencer）攻下16分最佳，至於梅爾頓與希爾德（Buddy Hield）皆有14分進帳。

上一則

NBA／溫班亞瑪續缺陣 馬刺柯奈特賞再見鍋 2分差退魔術

延伸閱讀

NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘
昔MAGA戰將格林辭職 喬州政治走向待觀察

昔MAGA戰將格林辭職 喬州政治走向待觀察
格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出
MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

熱門新聞

美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

2025-12-03 14:07
林倪安曾經上過「綜藝大集合」。(圖／摘自Instagram)

遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

2025-12-03 09:30
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查