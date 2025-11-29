NBA／唐西奇、里夫斯飆73分 獨行俠迎戴維斯仍不敵湖人

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
里夫斯(15號)。（美聯社）
里夫斯(15號)。（美聯社）

湖人隊與獨行俠隊28日在洛杉磯進行本賽季的首度交手，也是戴維斯（Anthony Davis）在今年2月被送往獨行俠後首度回到湖人主場出賽，不過本場比賽湖人雙衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）搶盡鋒頭，在兩人攜手攻下73分領軍下，最終湖人就以129：119擊敗獨行俠，收下6連勝。

湖人與獨行俠在今年2月進行驚天交易案後，每次交手都成為話題，不過兩隊在今年開季狀況卻出現極大反差，湖人在賽前以13勝4敗排名西區第2名，至於獨行俠則以5勝14敗排名西區倒數第3名。

雙方在湖人主場碰頭，也是獨行俠戴維斯在因傷缺陣近1個月後首度出賽，就是對上前東家湖人，而獨行俠在戴維斯歸隊後也確實打出競爭力，甚至在第二節靠著點點開花的攻勢單節猛轟40分，上半場打完也以2分領先湖人。

不過場上手感最火燙的依舊是湖人唐西奇與里夫斯，兩人在上半場就分別有16分與19分進帳，反倒是詹姆斯（LeBron James）上半場罕見的僅有2分進帳，易籃後湖人雙衛持續在進攻端轟炸獨行俠，開節里夫斯的連續3顆三分球命中幫助湖人反取得7分領先，但獨行俠不但沒有就此被甩開，反倒在第四節剩下7分多鐘時靠著戴維斯跳投命中再度取得1分領先。

但比賽最後階段湖人八村壘與詹姆斯兩位上半場手感不佳的球員也挺身加入戰局，在詹姆斯倒數2分鐘三分球命中後雙方回到10分差距，最終湖人也以129：119收下6連勝。

湖人雙衛唐西奇、里夫斯分別拿下35分、11助攻與38分、8籃板，詹姆斯則有13分、7助攻進帳，艾頓（Deandre Ayton）17分、8籃板；至於獨行俠則以華盛頓（P.J. Washington）22分最佳，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）13分、11助攻、7籃板，戴維斯面對老東家則有12分、5籃板、5助攻。

