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NBA／波爾交易 ESPN評級：鵜鶘C-巫師B+

體育新聞組／綜合報導
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范弗利特(左)與火箭重新達成續約協議。 (路透)
范弗利特(左)與火箭重新達成續約協議。 (路透)

鵜鶘隊24日用麥凱倫（CJ McCollum）、歐林尼克（Kelly Olynyk）以及二輪籤，向巫師隊換來波爾（Jordan Poole）、比伊（Saddiq Bey）以及今年第二輪第40順位。ESPN評級這筆交易，鵜鶘得到C-的低評價，巫師則獲得B+好評；先前已經傳與休士頓火箭有續約共識的後衛范弗利特（Fred VanVleet），在球團確定放棄下季價值4490萬美元的球隊選項，據報導，雙方已經達成兩年5000萬美元的續約協議，其中第2年為球員選項。

報導指出，鵜鶘透過這筆交易省下600萬美元薪資，可使用大部分的中產條例，不觸發豪華稅。這筆交易的核心是鵜鶘賭波爾能再次成為有競爭力球隊的貢獻者。波爾2022年效力勇士隊時，季後賽場均17分，真實命中率高達65.4%，但自從與格林（Draymond Green）爆發肢體衝突後，不再是同一個球員。

波爾後來被交易到巫師，第一個賽季表現慘澹，本季狀態回穩，繳出生涯新高的38%三分球命中率38%，場均20.5分。波爾在一支年輕球隊中，防守漏洞與進攻單一問題並不明顯，但這些在鵜鶘這種目標重返季後賽的球隊中，將會被放大檢視。

鵜鶘原本能等麥凱倫最後一年合約到期後再調整陣容，但現在波爾合約多1年，假設仍選擇留下威廉森（Zion Williamson），那2026-27賽季鵜鶘可能又要逼近豪華稅門檻。

另外，本季養成收到效果的火箭，為了延續這股氣勢，火箭休賽季積極出手，端出頂級合約與總教練尤多卡（Ime Udoka）完成長期續約；之後再和中鋒亞當斯（Steven Adams）達成3年3900萬美元的延長合約。近日更是與太陽進行重磅交易，換來聯盟頂尖球星杜蘭特（Kevin Durant）；而重新和31歲的范弗利特換約，則是讓球隊擁有更大的空間用在後續補強。

巫師新賽季外線三人組是麥凱倫、米道頓（Khris Middleton）與史馬特（Marcus Smart），ESPN認為這3名球員明年交易大限後應該都不會留在巫師，球隊會繼續蒐集未來資產。

麥凱倫和歐林尼克的到期合約，讓巫師休賽季多4000萬美元薪資空間。這筆交易雖然沒直接幫巫師獲得未來資產，但可以透過後續交易或薪資空間，幫巫師進一步補強。

巫師是全聯盟未來薪資結構最乾淨的球隊。2026-27賽季除基斯佩特（Corey Kispert）之外（4年5400萬美元），所有球員合約不是新人約就是低於300萬美元的合約。

鵜鶘隊換來巫師隊的波爾。 (美聯社)
鵜鶘隊換來巫師隊的波爾。 (美聯社)

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