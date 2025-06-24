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NBA／讚佛雷格將有好起步 詹姆斯：他有一群名人堂隊友

記者劉肇育／即時報導
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杜克大學超級新人佛雷格。(美聯社)
杜克大學超級新人佛雷格。(美聯社)

NBA選秀會將在明天登場，其中今年手握狀元籤的獨行俠幾乎已確定將選進杜克大學超級新人佛雷格（Cooper Flagg），而湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在今天錄製節目時也給予佛雷格高度評價，並認為他一進入聯盟就有一群名人堂等級的隊友，是與他當年最大的不同。

NBA選秀會明天將在籃網主場巴克萊中心舉行，而今年最受關注的莫過於杜克大學超級新秀佛雷格將落腳何處，在手握狀元籤的獨行俠幾乎已確定會把佛雷格納入囊中的情況下，他也有望成為史上第二年輕的選秀狀元，僅次於2003年的詹姆斯（LeBorn James）。

詹姆斯在今天錄製節目時也對佛雷格讚譽有加，「我認為他有企圖心想成為偉大的球員，他在杜克大學度過了精彩的一年，他能持球也能打無球，他的跳投也還在持續進步，運動能力超強，二次起跳也相當快速。」

詹姆斯接著強調，佛雷格假使在明天成為第一位被獨行俠唱名的待選球員，那他也將具備與當年自己新人年完全不同的環境，「他的優勢在於，他一上來聯盟就可以加入一支由名人堂球員組成的隊伍，包括了湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving），而且還有名人堂級的教練基德（Jason Kidd），他們將可以提供給佛雷格完整的未來藍圖，讓他自己去探索。」

相較之下，詹姆斯在2003年披上騎士戰袍時，儘管陣中也有布瑟（Carlos Boozer）、戴維斯（Ricky Davis）等球星，但等級卻無法與現今的獨行俠相比，而詹姆斯甚至到了生涯的第三個賽季才一嚐季後賽滋味。

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