我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

衛報評川普：表演型政客 完成強人版本升級

NBA／布雷迪盛讚詹皇史上最偉大 溫班亞瑪自嘲：搞不好我先退休

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯(右)與21歲法國新星溫班亞瑪(左)在場上交鋒。(路透資料照片)
詹姆斯(右)與21歲法國新星溫班亞瑪(左)在場上交鋒。(路透資料照片)

在紐約舉行的 Fanatics Fest 活動上，三代體壇巨星齊聚一堂，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、與21歲法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）三人在詹姆斯主持的脫口秀中暢談，帶來跨時代的對談與精采花火。

布雷迪在節目中毫不掩飾對詹姆斯的推崇，甚至將他視為整個運動史上的最偉大人物之一。

「在這麼高的強度下，他從18歲進入NBA開始就備受關注，無論是參加奧運、轉戰不同球隊，他總是以正確的方式處理一切。」布雷迪說：「他總是能超越外界的雜音與質疑，持續打出表現。你們正在見證歷史上最偉大的運動員，希望大家能真正珍惜。」

在現場趣談中，布雷迪提到每次造訪紐約，總會被巨人迷調侃輸掉的兩次超級盃，「有人直接問我：『當曼寧（Eli Manning）的兒子是什麼感覺？』」引來全場哄堂大笑。

談到退役話題時，詹姆斯開玩笑說：「布雷迪打到59歲才退休，我應該也能撐一陣子。只是現在這小子（指溫班亞瑪）老是把我火鍋搧到觀眾席，可能會逼我提前結束生涯。」

沒想到年僅21歲的溫班亞瑪聽完後也幽默地回敬老大哥：「說不定是我比你先退休！」由於溫班亞瑪本季因右肩血栓問題提前報銷，也讓這句話帶有些許自嘲意味。

退休 超級盃 奧運

上一則

場邊人語／火箭交易 補強順利

下一則

NBA／本周預計選進狀元佛雷格 獨行俠先與葛佛續約3年

延伸閱讀

NBA／40歲詹姆斯認「打不久了」這人是讓他退休關鍵

NBA／40歲詹姆斯認「打不久了」這人是讓他退休關鍵
打造全新超級英雄宇宙 導演盼傳遞「超人」良善形象

打造全新超級英雄宇宙 導演盼傳遞「超人」良善形象
NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待
NBA／40歲仍不輕言退休 詹姆斯：能和小兒子打球很瘋狂

NBA／40歲仍不輕言退休 詹姆斯：能和小兒子打球很瘋狂

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
40歲的詹姆斯承認「打不久了」，還開玩笑說會迫使自己退休的人就是法國長人溫班亞瑪。(路透)

NBA／40歲詹姆斯認「打不久了」這人是讓他退休關鍵

2025-06-22 01:20
湖人兩大球星詹姆斯（後排左）和唐西奇（右）。(路透)

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

2025-06-19 04:00
雷霆隊在年度MVP亞歷山大（右）領軍下，最終在主場以103：91拿下最後勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。(歐新社)

NBA／亞歷山大29分領軍 雷霆G7大勝溜馬奪總冠軍

2025-06-22 23:10
背水一戰的溜馬展現決心，大勝雷霆逼出第七戰。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G6／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

2025-06-19 23:30

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束