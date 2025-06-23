NBA／年度MVP+總冠軍MVP 雷霆亞歷山大成史上第11人

雷霆後衛年度MVP亞歷山大（中）高舉決賽MVP獎杯，與隊友們一起慶祝勝利。（美聯社）

先是拿下生涯第一座年度MVP，雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）22日在總冠軍賽 轟下全場最高29分、12助攻，率隊下半場拉開差距，終場以103：91擊敗溜馬隊，奪下改名雷霆後的第一座總冠軍，亞歷山大也沒意外獲得總冠軍賽MVP，成為史上第11人。

在亞歷山大締造紀錄前，NBA史上共有14位球員在同個賽季獲得年度MVP和總冠軍，不過總冠軍賽MVP直到1968-69賽季才開始設立，庫西（Bob Cousy）、羅素（Bill Russell）和張伯倫（Wilt Chamberlain）都沒有年度MVP肯定；勇士隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）是2014-15賽季MVP，但當時總冠軍賽MVP頒給伊古達拉（Andre Iguodala）。

十位同年獲得年度MVP和總冠軍賽MVP的球員中，里德（Willis Reed）1970年成第一人，「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）隔年也締造紀錄，還有1983年的馬龍（Moses Malon），「大鳥」柏德（Larry Bird）兩度包辦兩座MVP，「魔術」強森（Magic Johnson）、「籃球大帝」喬丹 （Michael Jordan）4度獲獎，歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。

亞歷山大22日不止成為特別英雄榜第11人，更是包辦年度MVP、分區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的史上第4人。