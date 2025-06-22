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NBA／40歲詹姆斯認「打不久了」這人是讓他退休關鍵

記者曾思儒／即時報導
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40歲的詹姆斯承認「打不久了」，還開玩笑說會迫使自己退休的人就是法國長人溫班亞瑪。(路透)
40歲的詹姆斯承認「打不久了」，還開玩笑說會迫使自己退休的人就是法國長人溫班亞瑪。(路透)

NBA當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和NBA長人新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）齊聚紐約，三人在詹姆斯主持的脫口秀中暢談，布雷迪大讚詹姆斯生涯締造的各種成就，40歲的詹姆斯則是承認「打不久了」，還開玩笑說會迫使自己退休的人就是法國長人溫班亞瑪。

溫班亞瑪剛結束的第二個NBA賽季雖因血栓問題提前報銷，仍以場均3.8個阻攻拿下聯盟阻攻王，堪稱新世代的指標球星，詹姆斯脫口秀中也笑說自己職業生涯已經走到後期，溫班亞瑪就是讓自己退役的關鍵人物。

「我打不了太久，我打得時間愈多，他就能把我的球搧到看台更多次，他會讓我退休。」詹姆斯幽默說。

年僅21歲的溫班亞瑪和詹姆斯相差將近20歲，他也開玩笑回應說，「小皇帝」會在自己退休後才高掛球鞋。

已經退役的布雷迪則是分享，儘管詹姆斯還沒退役，已經是個人心中的史上最佳球員，不僅能在不同隊伍高捧金盃，奧運也有亮眼表現，「他總是做正確的事情，總是能超越所有噪音和廢話，履行自己承諾，所以你們正在見證史上偉大的事情，希望大家都能理解這一點。」

詹姆斯生涯締造紀錄無數，10度率隊闖進NBA總冠軍賽共拿下4冠，還握有3枚奧運金牌，包括去年的巴黎奧運

巴黎奧運 NBA 退休

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