我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

NBA／搶7壓力落在雷霆 格林：近2季將是最佳奪冠機會

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷霆隊球星亞歷山大。（美聯社）
雷霆隊球星亞歷山大。（美聯社）

NBA總冠軍賽搶七大戰下周一將在雷霆隊主場舉行，對於溜馬隊在不被看好的情況下不僅打進總冠軍賽還將雷霆逼入搶七，勇士隊明星前鋒格林（Draymond Green）就表示，壓力將會全落在雷霆身上，且考慮到未來薪資問題，近兩年恐怕將是雷霆衝擊總冠軍的最後機會。

雷霆本賽季在例行賽打出隊史最佳的68勝佳績，且包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）、多特（Luguentz Dort）也都拿下年度個人獎項，總經理普雷斯帝（Sam Presti）更獲得年度總管獎，可以說是大豐收的一年。

而在各界的期待下，雷霆最終也在季後賽一路擊敗灰熊、金塊、灰狼隊晉級到冠軍賽，不過對手卻是各界意料外，但今年在季後賽打出極佳韌性的溜馬，最終雙方還將一路拚戰到搶七大戰。

勇士前鋒格林在談到即將到來的搶七大戰時就表示，在各界的期待下，雷霆將是承擔更多壓力的一方，「在主場出賽又是聯盟排名第一名的球隊，當然兩隊都會有壓力，但更多的壓力肯定是在雷霆這邊，因為關鍵在於大家覺得你就該贏。」

格林也以騎士隊曾在總冠軍賽1：3落後的情況下逆轉勇士為例，認為不被認為能贏的一方，不代表就沒機會贏下總冠軍，「溜馬已經沒有什麼好失去，他們可以自由地揮灑，打得更輕鬆，因為從沒有人覺得他們可以走到這一步，但既然都來了，就放手一搏吧。」

格林接著也強調，近兩年對於雷霆來說將是衝擊總冠軍的最好機會，也可能是最後機會，尤其近年來聯盟冠軍每年都在換人做，甚至很難有球隊連續兩年闖進到冠軍賽，「當你錯過了一次冠軍，你就必須面臨調整，這種調整，卻有可能讓你離冠軍愈來愈遠。」

另外，格林也認為雷霆的未來存在薪資結構問題，盡管他們明年仍將保有全數主力陣容，但包括威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）都將面臨新秀合約換約，將間接壓縮到卡盧索（Alex Caruso）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）這類角色球員的薪資，「所以我認為這兩年將是雷霆的最好時間，即使要調整也只需視小幅提升而不用大刀闊斧，這樣將能幫助他們延續戰力。」

總冠軍賽 季後賽

上一則

NBA／雷霆G7主場票價飆了一倍 奪冠賠率依舊強壓溜馬

延伸閱讀

怎說服MAGA？真能炸毀核設施？川普是否攻伊朗須考量多項因素

怎說服MAGA？真能炸毀核設施？川普是否攻伊朗須考量多項因素
眾院挺川要角格林反對介入以伊衝突 爭取連任面臨考驗

眾院挺川要角格林反對介入以伊衝突 爭取連任面臨考驗
NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前

NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前
NBA／格林看好溜馬擊敗雷霆奪冠 但要「球給席亞康」

NBA／格林看好溜馬擊敗雷霆奪冠 但要「球給席亞康」

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
湖人兩大球星詹姆斯（後排左）和唐西奇（右）。(路透)

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

2025-06-19 04:00
瑞典「鳥人」杜普蘭提斯(中)躍過6公尺28，再度超越自己創下的世界紀錄。他在成功後開心地脫掉上衣慶祝。(路透)

「鳥人」杜普蘭提斯躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

2025-06-15 16:45
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

2025-06-13 23:43
大谷翔平。（美聯社）

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

2025-06-15 23:12

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來