NBA總冠軍賽G6／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

背水一戰的溜馬展現決心，大勝雷霆逼出第七戰。 (美聯社)

NBA總冠軍賽 第6戰19日移師到溜馬隊主場舉行，背水一戰的溜馬在球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶傷上陣激勵下，一度取得高達31分的領先優勢，最終也以108：91將戰線延長到搶七大戰，也是聯盟總冠軍賽自2016年後再度打進到搶七大戰。

溜馬一哥哈利伯頓在總冠軍賽第5戰右小腿拉傷傷勢加劇，導致他全場0進球，只靠著罰球拿下4分，而球團也在賽後隨即安排他進行核磁共振檢查，在確認傷勢狀況後哈利伯頓也接受各種治療，尋求在第6戰出賽的可能性。

而19日哈利伯頓仍決定帶傷上陣，並且在上半場就火力全開，與席亞康（Pascal Siakam）分別攻下12分與13分，加上前一場替補上陣就有亮眼表現的麥克康奈爾（T.J. McConnell）也在第二節挺身而出連得8分，幫助溜馬早早就拉開差距，上半場打完也以64：42領先。

反觀雷霆隊卻受制於溜馬防守，進攻節奏大亂，光是上半場就出現高達12次失誤，前三節合計16次失誤，三分球更是20投僅3中，加上溜馬在第三節最後75秒連續投進三顆三分球，其中包括薛帕德（Ben Sheppard）的大號壓哨三分球，前三節打完溜馬已取得30分領先，也讓有傷在身的哈利伯頓能夠回到板凳席上安心觀賽。

第四節中段雙方也陸續換下主力球員，最終溜馬也在團隊6人得分上雙得多點開花火力下，以17分差距擊敗團隊共發生21次失誤的雷霆，將總冠軍賽帶入搶七大戰，也是史上第20度的冠軍賽搶七大戰。

溜馬19日以替補上陣的托平（Obi Toppin）攻下20分表現最佳，哈利伯頓則是上場23分鐘拿下14分、5助攻，雷霆則以亞歷山大21分最佳。

聯盟前一次在總冠軍賽打進到搶七大戰已經是2016年的勇士隊與騎士隊，當年騎士在總冠軍賽1勝3負落後的情況下，最終連追3場逆轉奪冠，而再前一次的搶七大戰則是2013年馬刺隊出戰熱火隊，該年馬刺在前5戰打完後取得3勝2負領先，包括贏下第五戰的天王山之戰，但最終熱火卻在第6、7戰連搶兩勝，逆轉封王。