雷霆聽牌 溜馬今背水一戰

ＮＢＡ總冠軍賽第六戰今登場，系列賽取得三比二領先的雷霆隊，有望奪下搬家改名後的首座冠軍。（路透）

ＮＢＡ總冠軍賽 第六戰今登場，系列賽取得三比二領先的雷霆隊，有望奪下搬家改名後的首座冠軍，至於背水一戰的溜馬隊，球隊一哥哈利 伯頓前天接受核磁共振檢查後積極治療右小腿傷勢，希望能在今天登場幫助球隊延長戰線。

雷霆在總冠軍賽第五戰於主場以十一分差距贏球後，距離隊史第二冠、改名後首冠僅差最後一勝，今年總冠軍賽期間深刻感受到溜馬韌性的雷霆球員，不但沒有因此鬆懈，還變得更為謹慎。

雷霆一哥亞歷山大表示，現在心思全都放在第六場比賽，「無論還需要打幾個回合、幾場比賽，我都專注在眼前，就是這種專注力讓我贏得年度ＭＶＰ，也是讓我們走到今天的主因。」

反觀已無後路可退的溜馬，主控哈利伯頓在前一戰右小腿拉傷加劇後，昨天透過高壓氧艙、針灸、電療等各種治療方式，尋求第六戰繼續出賽的任何可能性，「我非常信任我們的醫療團隊，我也相信球隊能夠做出最正確的決定。在我的職業生涯中遇過很多狀況，他們都選擇信任我，我想上場，這就是我現在的計畫。」

溜馬也已做好哈利伯頓不能出賽的最壞打算，前場比賽表現亮眼的麥克康奈爾可能頂上先發控球後衛的空缺，對於可能肩負重任他也說：「第六戰我們必須付出一切，這就是我們該去做的，不讓自己留下遺憾。我們會傾盡全力，已經別無選擇了。」