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NBA／湖人被賣了… 新老闆也掌控道奇股份「願為贏球花錢」

記者劉肇育／綜合報導
湖人新老闆沃爾特(左)、魔術強森(右)。 (美聯社資料照片)
湖人新老闆沃爾特(左)、魔術強森(右)。 (美聯社資料照片)

掌管紫金大軍湖人營運已經長達46年的巴斯家族，在18日傳出同意兜售多數股權給新老闆沃爾特（Mark Walter），且交易金額預計將來到100億美元，有望創下美國職業運動球隊有史以來最高轉手紀錄，不過珍妮．巴斯（Jeanie Buss）也將有條件留任，並獲得沃爾特的贊同。

根據美國ESPN報導，巴斯家族即將與TWG Global首席執行長兼董事長的沃爾特達成湖人多數股權的交易案，結束巴斯家族自1979年以6750萬美元買下湖人後，長達46年以及歷經11次奪得總冠軍的「巴斯時代」，也是聯盟至今由同一團隊經營球隊的最長時間紀錄。

不過報導中指出，巴斯家族不僅仍將保留約15%的股權，也獲得新任老闆沃爾特的同意，將由珍妮．巴斯在未來幾年繼續擔任湖人的掌舵者，據了解，珍妮．巴斯之所以會留任，最主要原因在於希望能夠與那些由她雇用的職員一起走完最後的合約後，再一同攜手謝幕。

而湖人新任老闆沃爾特是多元化控股公司TWG Global首席執行長兼董事長，並同時握有不少職業球隊的股份，包括洛杉磯道奇、洛杉磯火花，另外還包括網球、F1以及職業女子冰球等，而他也自2021年就買下了湖人26%的股權，因而成為湖人隊的股東之一，並有望如願成為湖人的新老闆。

其中與沃爾特一同成為道奇收購團隊一員的魔術強森（Magic Johnson）也認為，沃爾特將很適合成為湖人的新經營者，且是一位願意為了贏球大量投入資源的老闆，「他無疑是最佳人選，也將成為湖人品牌的最佳守護者，他帶領道奇隊取得的成就，已經是有目共睹。我完全能理解珍妮為何會願意把球隊賣給沃爾特，因為他們很像，有相同的好勝心與廣闊的心胸。」

湖人隊總裁珍妮．巴斯。 (美聯社)
湖人隊總裁珍妮．巴斯。 (美聯社)

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