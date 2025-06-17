NBA／哈利伯頓傷勢加劇出賽添變數 溜馬將安排MRI檢查
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在總冠軍賽第5戰帶傷上陣全場0進球，只靠著罰球拿下4分後，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）儘管一度強調，只要還能行走就會繼續上場打球，但今天傳出溜馬球團仍將安排哈利伯頓進行核磁共振檢查，確認右小腿的拉傷程度，也為他能否繼續在冠軍賽出賽打上問號。
哈利伯頓在總冠軍賽第2戰就出現小腿拉傷的狀況，不過接下來三場比賽他仍決定帶傷上陣，並且在第3戰還一度繳出「準大三」數據，但近兩場比賽他的進攻效率大打折扣，昨天的第5戰他更是在首節一次撲球過程後傷勢加劇，最終全場6次出手盡墨，僅靠罰球拿下4分。
而消息人士也在今天透露，溜馬球團已確定將安排哈利伯頓進行核磁共振檢查，確認右小腿拉傷傷勢的嚴重程度，至於是否能夠趕上後天在溜馬主場舉行的第6戰賽事，為球隊延長戰線，目前仍是未知數。
對於哈利伯頓的傷勢，溜馬祖教練卡萊爾（Rick Carlisle）在昨天賽後也直言，哈利伯頓確實不在最佳狀態，但他預計將不會希望缺席下一場比賽，而哈利伯頓也表示，只要自己還能走路，就會繼續上場比賽。
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