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NBA／並肩喬丹等傳奇 雷霆亞歷山大：專注再拿1勝

記者劉肇育／即時報導
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亞歷山大16日在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的全能數據。（路透）
亞歷山大16日在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的全能數據。（路透）

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）16日在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的全能數據，讓他成為史上第4位在同年季後賽15度以上拿下30分的球員外，追上喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人的腳步，不過賽後他強調，目前自己只專注一件事，那就是再拿下一場勝利。

在今年例行賽首度拿下年度MVP後，亞歷山大進入季後賽後狀況同樣火熱，靠著近乎無解的中距離跳投以及撕裂防線能力，讓他在16日完成今年季後賽個人第15場的30分以上賽事，追上2009年布萊恩所創下的次數，且僅次於喬丹和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）保持的16次紀錄，有望在下場比賽再追上兩位傳奇名宿。

談到跟上喬丹、布萊恩等人的腳步，亞歷山大賽後直言，自己目前只專注在一件事情上，那就是再為球隊贏得一場勝利，對於隊友威廉斯（Jalen Williams）16日攻下季後賽個人生涯新高的40分，亞歷山大則說：「他16日打得相當有膽識，每個關鍵回合他都能挺身而出，感覺需要他得分時他就能做到，在場上毫無畏懼。」

除了威廉斯的亮眼表現外，雷霆也在16日成為聯盟近32年來首支在季後賽單場有15次抄截和12次阻攻的球隊，其中替補上陣的卡魯索與華勒斯（Cason Wallace）合計就貢獻了8抄截，卡魯索在今年冠軍賽平均2.8次抄截，更創下冠軍賽史上替補球員的最高紀錄。

談到卡魯索對於球隊的重要性，亞歷山大說：「他是我們隊上唯一有冠軍戒指的球員，他贏得過總冠軍，因此知道該做些什麼事情，當他在講話時，我們每個人都是用心傾聽。」

季後賽 喬丹 總冠軍賽

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