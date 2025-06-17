我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

NBA總冠軍戰G5／哈利伯頓出手6次全落空 教頭透露他帶傷

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溜馬一哥哈利伯頓(左)全場出手6次全數落空，僅靠著罰球拿下4分。(美聯社)
溜馬一哥哈利伯頓(左)全場出手6次全數落空，僅靠著罰球拿下4分。(美聯社)

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）16日在總冠軍賽第5戰，全場出手6次全數落空，僅靠著罰球拿下4分，儘管他仍是賣力送出6次助攻並抓下7籃板，但卻無法幫助溜馬扭轉戰局，球隊也將在下場比賽面臨淘汰危機，賽後溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）直言，哈利伯頓帶傷仍決定打完整場比賽，確實狀態也不在百分之百。

哈利伯頓在總冠軍賽第2戰就發生腿部傷勢後，儘管他仍決定帶傷上陣，甚至在第3戰還繳出22分、9籃板、11助攻的「準大三元」成績，但近兩場比賽得分效率也受到影響，前一場比賽僅攻下18分，16日更直接下探到僅剩下4分，尤其近兩場比賽三分球出手11次僅命中1球，狀態明顯下滑。

而哈利伯頓也在16日成為史上首位在總冠軍賽出賽超過30分鐘，但全場0進球、0抄截、0阻攻，但卻出現3失誤、3犯規的球員，且這也是他本賽季第3次、生涯季後賽第1次單場0進球，最終這三場比賽溜馬都在客場輸球。

賽後溜馬總教練卡萊爾也表示，哈利伯頓近幾場比賽都是帶傷作戰，儘管狀態不在百分之百，但他仍決定完成16日的賽事，也預計不會缺席下場比賽，「這是一生一次的難得機會，即使有點傷，很多球員都還是不會選擇缺席，我們會持續觀察哈利伯頓的恢復狀況。」

哈利 總冠軍賽 季後賽

上一則

NBA／雷霆贏天王山之戰奪冠率達7成4 雙星卡位FMVP

延伸閱讀

NBA／雷霆贏天王山之戰奪冠率達7成4 雙星卡位FMVP

NBA／雷霆贏天王山之戰奪冠率達7成4 雙星卡位FMVP
NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109搶先聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109搶先聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分
NBA／哈利伯頓腿傷無大礙 溜馬教頭：G3將不受任何限制

NBA／哈利伯頓腿傷無大礙 溜馬教頭：G3將不受任何限制
NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分8助攻 雷霆扳平溜馬

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分8助攻 雷霆扳平溜馬

熱門新聞

2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

2025-06-09 12:27
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
瑞典「鳥人」杜普蘭提斯(中)躍過6公尺28，再度超越自己創下的世界紀錄。他在成功後開心地脫掉上衣慶祝。(路透)

「鳥人」杜普蘭提斯躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

2025-06-15 16:45
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

2025-06-13 23:43
大谷翔平。（美聯社）

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

2025-06-15 23:12
溜馬隊馬瑟倫(右)扮演板凳暴徒攻下27分(右)。 (路透)

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫板凳暴徒 溜馬暌違25年主場冠軍賽勝利

2025-06-11 23:32

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
經濟實惠移動屋 利弊兼具

經濟實惠移動屋 利弊兼具
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲