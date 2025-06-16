NBA／發影片退役倒數？詹姆斯：我一直問自己同樣問題

現年40歲的詹姆斯，仍是湖人陣中的核心球員。（路透資料照片）

詹姆斯（LeBron James）近期在社媒發布一則廣告性質的影片，再度引發了人們對他退休 的揣測。在經歷了22個賽季的旅程後，球迷們開始懷疑這位年過四旬「老皇帝」的下一步，雖然目前他尚未公開他的最終決定，但種種跡象表明，或許他的職業生涯可能即將走到盡頭。

表面上這則影片是廣告宣傳活動的一部分，開頭是詹姆斯坐在記者席前，被攝影機與記者包圍，準備回答這不可避免的問題，「退休傳聞是真的嗎？你的下一步是什麼？」有人問道。正當他要回答時，畫面卻突然黑屏，他隨後在貼文中以「耐人尋味」的口吻寫道：「我一直在問自己同樣的問題……」。留下成千上萬粉絲以及他的追隨者們再度沸騰，不少人認為詹皇此舉是退休的前兆，也有人認為這只是行銷、宣傳的手段。

詹姆斯不僅是聯盟歷史得分王，同時手握4座NBA 總冠軍，更是籃球史上最長青的運動員之一。然而，近幾年隨著湖人 在季後賽失利，加上年齡、傷勢等因素影響，讓外界不禁揣測關於他的退休時間點。

湖人球團目前同樣也在等待詹姆斯的下一個決定，他將有兩個選擇。一是選擇履行合約的最後一年，這很可能意味著他將在2025-26年賽季退下戰袍，告別球員身分；二是拒絕球員選項並簽署一份新的多年合約，進一步延長他的生涯。

根據消息人士透露，盡管他目前尚未做出決定，但可以確定的是，他的家庭和生涯規畫將對「是否退休」這項選擇產生重大影響。

從過去「決定1.0」到「回歸克里夫蘭」再到加盟湖人，詹姆斯向來擅長在重要轉捩點製造話題、引領輿論。而這次影片，是一場營銷操作，還是出自內心的掙扎？無論答案為何，詹皇的每一步仍牽動整個NBA版圖。