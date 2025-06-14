NBA／冠軍賽另類對決 裁判佛斯特中斷溜馬幸運符克拉克8連勝

溜馬13日吞下被視為球隊幸運符的WNBA女籃球星克拉克（前排黑衣者）本季9度到場觀賽以來的首敗。(路透)

雷霆13日在總冠軍賽 第四戰，在一度落後溜馬達到10分的情況下，末節由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節猛轟15分領軍逆轉，將系列賽成功扳平戰局，且今年季後賽 還不曾吞下連敗，而亞歷山大也成為繼威斯特（Jerry West）後，首位在冠軍賽拿下35分但卻0助攻的球員。

在前一場比賽遭到溜馬在主場取勝，系列賽陷入1勝2負落後的情況下，雷霆13日繼續作客溜馬主場卻陷入苦戰，球隊前3節外線手感盡失，僅投進2記三分球，而亞歷山大也在溜馬雙大鎖奈史密斯（Aaron Nesmith）與奈哈德（Andrew Nembhard）的輪番伺候下，進攻端打得綁手綁腳。

不過第四節亞歷山大挺身而出，尤其是在比賽最後3分鐘他先是投進雷霆本場比賽第3顆三分球，還數次成功「買犯」站上罰球線，個人在比賽最後3分鐘拿下11分，成為雷霆逆轉勝出的關鍵。

根據統計數據，亞歷山大13日貢獻35分但卻0助攻，成為繼威斯特後首位在總冠軍賽繳出如此數據的球員，且今年季後賽在雷霆輸球後的下一場比賽，亞歷山大平均能攻下33.6分、7.2助攻，幫助雷霆6戰全勝，成為雷霆今年季後賽還不曾吞下連敗的關鍵。

資深裁判佛斯特今年季後賽執法了7場比賽中，有4場是雷霆的賽事，最終雷霆都順利拿下勝利。(路透)

此外，媒體也統計，資深裁判佛斯特（Scott Foster）在今年季後賽執法了7場比賽中，有4場是雷霆的賽事，最終雷霆都順利拿下勝利，反觀溜馬13日則是吞下被視為球隊幸運符的WNBA女籃球星克拉克（Caitlin Clark）本季9度到場觀賽以來的首敗。

除了亞歷山大表現搶眼外，雷霆卡盧索（Alex Caruso）13日替補上陣貢獻20分、5抄截，成為聯盟冠軍賽史上首位繳出如此數據的替補球員。