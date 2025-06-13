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NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平戰局

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NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

記者劉肇育／即時報導
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亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

總冠軍賽第三戰靠著板凳球員的發揮拿下勝利的溜馬隊，13日在第四戰下半場再度取得10分領先，不過末節雷霆隊卻找回進攻節奏，尤其亞歷山大單節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，幫助雷霆最終以111：104險勝溜馬，將系列賽再度扳平。

今年以東區第4種子闖進到季後賽的溜馬，在一路過關斬將擊敗公鹿、騎士和尼克隊後，總冠軍賽面對奪冠熱門雷霆更在前3戰打完取得2勝1負領先。

而13日雙方繼續在溜馬主場交鋒，溜馬上半場再度在防守端帶給雷霆相當大的壓力，讓雷霆上半場僅投進1顆三分球，反觀溜馬替補球員13日再度人人有貢獻，上半場板凳上就已經有4人有得分紀錄，中場休息時溜馬也保有3分領先。

易籃後，溜馬托平（Obi Toppin）挺身而出，他單節投進兩顆三分球，還在該節剩下1分多鐘時，先是在防守端賞給威廉斯（Jalen Williams）一次麻辣鍋，回頭則是接獲席亞康（Pascal Siakam）助攻雙手爆扣，讓溜馬主場氣氛為之沸騰，並取得10分領先，前三節打完溜馬也還保有7分領先。

末節雷霆展開反撲，開節打出一波9：2的攻勢扳平戰局，儘管關鍵時刻哈利伯頓（Tyrese Haliburton）連續兩顆高難度上籃命中，幫助溜馬在拉鋸戰中穩住領先，但比賽最後3分鐘亞歷山大命中雷霆本場比賽第3顆三分球後，又命中一記後仰跳投，雷霆在倒數2分23秒取得下半場首度領先。

比賽最後44秒，亞歷山大再度要到犯規站上罰球線並且兩罰俱中，幫助雷霆取得4分領先，反觀前一場表現亮眼的溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）卻在比賽最後階段4罰僅1中，且兩度出現球未發進場的犯規，讓亞歷山大兩度站上罰球線輕鬆取分，最終雷霆也以7分差距勝出，系列賽追成2勝2負平手。

雷霆13日以亞歷山大攻下35分表現最佳，威廉斯與卡盧索（Alex Caruso）則分別有27分與20分、5抄截演出，至於溜馬哈利伯頓18分、7助攻，席亞康雖然有20分進帳，但末節個人卻是一分未得。

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