NBA／馬瑟倫扮板凳暴徒 溜馬G3主場奪勝搶回領先

馬瑟倫（右）扮演板凳暴徒攻下27分，幫助溜馬最終以116：107擊敗雷霆隊，冠軍賽取得2：1領先。(路透)

NBA總冠軍賽 第三戰11日在溜馬隊主場舉行，兩隊也在11日展開一場激烈拉鋸戰，身為地主的溜馬11日不僅球隊一哥哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）繳出22分、11助攻、9籃板的「準大三元」，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）更是扮演板凳暴徒攻下27分，幫助溜馬最終以116：107擊敗雷霆隊，冠軍賽取得2：1領先。

溜馬與雷霆的總冠軍系列賽前2戰打完雙方各拿下一勝，而11日的第三戰則是移師到溜馬主場舉行，儘管賽前傳出溜馬一哥哈利伯頓出現小腿傷勢問題，但是11日他仍是決定帶傷上陣。

不過，前一場比賽贏球的雷霆11日開賽就展現想在客場搶勝的企圖心，首節雷霆就在霍姆葛倫（Chet Holmgren）單節13分進帳下拿下32分，並取得8分領先優勢，不過第二節溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也做出回應，他在該節前6分多鐘個人獨得14分，幫助溜馬逆轉戰局，上半場打完反倒取得4分領先。

易籃後，雷霆雖然在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）領軍下，再度要回領先優勢，不過本季已經多次在第四節打出逆轉秀的溜馬又在關鍵時刻反彈，尤其是手感發燙的馬瑟倫在第四節初再度火力全開，領軍打出14：7的開節攻勢，而倒數4分半鐘托平（Obi Toppin）的雙手補扣更是讓溜馬主場士氣大振，最終雷霆也未能再將差距縮小，就由溜馬以9分差距拿下勝利，也是暌違25年再度在主場拿下總冠軍賽勝利，系列賽再度取得領先。