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NBA／真不留鳳凰城？太陽與杜蘭特團隊多次會面 多隊關注交易案

記者劉肇育／即時報導
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太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

今年休賽季重新布局的太陽隊，在11日傳出已經與陣中明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的團隊針對交易案進行多次會面和討論，幾乎可以確認杜蘭特下賽季將不會續留在鳳凰城，而包括火箭、馬刺、熱火、灰狼和尼克等隊都是潛在下家。

太陽在今年例行賽挫敗收場後，季後進行人事大地震，包括總教練由前騎士隊助教奧特接任，球隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也喊話將在新賽季更多的介入球隊運營，至於在球員陣容上，除了布克（Devin Booker）將繼續擔任核心外，包括杜蘭特在內的其他球員都可能列入整頓名單。

其中在今年季中交易大限前就多次傳出可能被太陽出售的杜蘭特，目前已經有不少球隊上門詢價，美國媒體也認為，杜蘭特可能在26日的選秀會前就被送走，換取太陽重新打造陣容的籌碼，其中馬刺更被認為是交易爭奪戰的領跑者。

而11日ESPN也指出，太陽球團確實在最近一周與杜蘭特團隊多次會面，針對交易事宜進行討論，轉披其他球隊戰袍似乎只是時間上的問題，而目前杜蘭特與太陽還有下賽季5470萬美元的合約，不過在希望能獲得長期合約的情況下，也成為杜蘭特考慮下家的關鍵因素之一。

根據規定，如果杜蘭特被交易後，可在美國時間7月6日簽署一份2年1.22億美元的合約，如果等待交易完成後半年，則可以簽下2年1.24億美元的合約，但明年休賽季也有不少大咖球星將踏入自由市場，讓不少球隊的薪資空間得以重置，也將成為杜蘭特考慮的要素之一。

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