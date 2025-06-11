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前NBA球星轉戰波多黎各爆衝突 遭禁賽重罰逾4000美元

中央社／波多黎各聖胡安11日綜合外電報導
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前美國職籃NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）。(美聯社)
前美國職籃NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）。(美聯社)

前美國職籃NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）本週稍早在波多黎各超級國家籃球聯賽（BSN）與球迷爆發衝突後，遭聯盟裁罰禁賽並取消合約。

路透報導，波多黎各超級國家籃球聯賽（Baloncesto Superior Nacional League）還處以卡森斯4250美元罰款，他還可能另外被處以5570美元罰款。

這場衝突發生在9日，當時卡森斯正為瓜伊納博大都會隊（Guaynabo Mets）打客場比賽。

大都會隊發新聞稿指出：「作為一個組織，我們強烈譴責任何形式的暴力或挑釁，無論在場內或場外。安全、尊重和體育精神是球隊不容商討的價值。」

當天比賽卡森斯與一名球迷互罵，之後他走向場邊座位並抓著自己的褲襠，接著他抓住這名球迷手臂，場面急速惡化。

卡森斯的隊友試圖拉開他，其他球迷也開始辱罵他。卡森斯之後被驅逐出場，當他離場時被球迷潑灑液體，卡森斯衝向球迷時一度被保全攔住，阻止他進入看台。

34歲的卡森斯第2度參與波多黎各頂級職業籃球聯賽，場均得到18.2分和9.0個籃板。他在2023年也參加這個聯賽。

卡森斯自2021-22球季以來即未參與NBA。他在NBA的11個賽季曾4度入選明星賽，但兩度嚴重受傷讓他籃球生涯受阻。

卡森斯2018年1月效力紐奧良鵜鶘時阿基里斯肌腱受傷，之後一個球季，他回到聯盟為金州勇士打了30場比賽，在2019年8月效力洛杉磯湖人傷及左膝前十字韌帶，導致整個賽季報銷。

整體NBA表現上，卡森斯場均19.6分、10.2籃板，出戰654場比賽有561場擔任先發。

效力美國職籃11年後，除了征戰過波多黎各聯賽外，卡森斯也曾加盟台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹，並在蒙古的籃球聯賽打過球。

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