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NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

記者劉肇育／即時報導
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太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

太陽在近日宣佈新任總教練人選後，正式邁向重建之路，其中當家明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也在9日傳出透過交易加盟馬刺一事已邁入尾聲，將靜待兩支球隊最後官宣。

太陽在今年無緣季後賽後正式邁入重建，除了球隊當家球星布克（Devin Booker）將繼續擔任這支球隊的核心外，杜蘭特也傳出將成為太陽籌措重建的交易籌碼，其中黑衫軍馬刺更被認為是在杜蘭特的交易追逐戰中位居領先位置。

而媒體也指出，馬刺與太陽的談判細節幾乎都已經拍定，就待兩支球隊進行官宣，也代表下賽季杜蘭特與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）合作的機率將相當高，組成可能是聯盟最無解的鋒線組合。

籃球評論員西蒙斯（Bill Simmons）就表示，杜蘭特的交易案可能在選秀周官宣，不過如果此案拍定，也代表馬刺將正式退出安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易競爭行列，但相對應的付出的成本也將較小，甚至是保住日前幸運抽下的選秀榜眼籤。

根據運彩賭盤顯示，杜蘭特的下家預測中馬刺確實是位居首位，緊追在後的還包括火箭、尼克、灰狼和續留原東家太陽，而知名太陽專欄作家賽德里（Evan Sidery）也認為，馬刺提出的包裹可能至少包括了瓦賽爾（Devin Vassell）、巴恩斯（Harrison Barnes）和索漢（Jeremy Sochan）三名球員，但也不排除三方交易的可能性。

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