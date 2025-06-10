NBA／湖人迷你中產鎖定3長人 底薪簽保羅是最佳選擇

保羅被外界認為是湖人底薪補強的最佳人選。 (美聯社)

湖人 隊今年在西區季後賽首輪不敵灰狼隊鎩羽而歸後，休賽季將會做出什麼樣的補強也備受關注，尤其是在禁區戰力部分，能否在薪資空間有限的情況下，利用迷你中產合約尋找到合適的人選更將成為一大關鍵，媒體列出卡佩拉（Clint Capela）、亞當斯（Steven Adams）、洛培茲（Brook Lopez）等人，作為湖人優先考慮人選。

湖人在今年交易大限前將戴維斯送走、換回唐西奇（Luka Doncic），加上後場和側翼陣容相對完整，禁區的補強人選也將成為優先考量，爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）就傳出是積極尋求交易的人選。

不過媒體也認為，湖人如果打算以今年季中與黃蜂隊洽談威廉斯（Mark Williams）的交易籌碼，也就是肯奈特（Dalton Knecht）加上首輪選秀權為主的包裹換取凱斯勒，基本上不太有機會讓爵士點頭。

透過交易換取看得上眼的中鋒，勢必動搖現有核心陣容，湖人另一個選則是利用迷你中產合約找尋一位可用人選，媒體認為包括老鷹隊卡佩拉、公鹿隊洛培茲、火箭隊亞當斯雖然各有短板，但卻是湖人在不影響現有陣容的情況下，有望提升禁區戰力的選擇。

至於在底薪合約的人選部分，日前傳出的「船長」保羅（Chris Paul）仍被認為是最佳選擇，上賽季效力馬刺隊的保羅日前表示，目前仍未決定下賽季的動向或是是否繼續保持球員身分，家庭因素將是優先考量；他的家人目前正定居在洛杉磯地區，這也增添保羅與好友詹姆斯（LeBron James）合作的可能性。