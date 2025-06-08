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NBA／總冠軍G1收視低 哈利伯頓0.3秒驚天逆轉也難救

體育新聞組／綜合報導
哈利伯頓(左)總冠軍賽首戰帶領溜馬上演史詩級逆轉秀，但依然無法拯救整體收視率。（路透）
哈利伯頓(左)總冠軍賽首戰帶領溜馬上演史詩級逆轉秀，但依然無法拯救整體收視率。（路透）

盡管哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在剩下0.3秒轟進石破天驚的致勝球，帶領溜馬上演史詩級逆轉秀，總冠軍賽第一戰就出現高潮迭起的爆冷劇情，但依然無法拯救整體收視率。

根據Sports Media Watch報導，這場比賽在美國ABC電視網創下平均4.7收視率與891萬名觀眾的成績，成為尼爾森收視計算系統（自1988年以來）中，除2020與2021疫情年份外，觀眾人數最少的總冠軍賽第一戰。與去年塞爾蒂克對獨行俠的第一戰相比，分別下滑了18%（收視）與19%（觀眾數）。

事實上，早在進入總冠軍賽之前，不少人已經預期雷霆與溜馬兩支小市場球隊勢必會帶來低迷的收視表現，一方面是在NBA市場規模上，印第安納波利斯僅排第22名，雷霆所在的奧克拉荷馬市更排在第26；此外在尼爾森調查的全美城市規模方面，印第安納波利斯排名25，奧克拉荷馬市則是第47名。

由於單季拿下68勝的雷霆展現出問鼎總冠軍強大氣勢，賽前其奪冠賠率與溜馬呈現巨大差距，然而隨著溜馬首戰硬是克服15分落後分差，上演不可思議的逆轉秀，溜馬的韌性、雷霆的可能反撲，兩支年輕球隊充滿速度感的球風很可能將吸引更多人的關注，改寫外界對於收視低迷的預期心理。

總冠軍賽 哈利 疫情

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