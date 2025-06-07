我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火

NBA／傳尼克爭取面試基德 作為交易字母哥先決條件

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國媒體指出，尼克不僅有意向獨行俠隊申請與該隊總教練基德面談的可能性，還可能向公鹿隊徵詢交易「字母哥」安戴托昆波（圖）。(路透)
美國媒體指出，尼克不僅有意向獨行俠隊申請與該隊總教練基德面談的可能性，還可能向公鹿隊徵詢交易「字母哥」安戴托昆波（圖）。(路透)

尼克隊在今年東區冠軍賽鎩羽而歸後，宣布開除總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），近日美國媒體也指出，尼克不僅有意向獨行俠隊申請與該隊總教練基德（Jason Kidd）面談的可能性，還可能向公鹿隊徵詢交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），為今年休賽季掀起波瀾。

尼克在去年重磅交易來唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）後，首個賽季就重返東區冠軍賽，不過尼克球團顯然對於這樣的成果還不算滿意，並以希望奪冠為由開除了去年夏天才簽下3年合約的總教練錫伯杜，展現對於爭冠的企圖心。

6日也傳出尼克將總教練的空缺目光拋向了去年帶領球隊闖進到西區冠軍賽的現任獨行俠總教練基德身上，並有意向獨行俠申請面試准許，而這也被認為是尼克爭取安戴托昆波加盟的先決條件。

根據媒體報導，尼克雖然在交易來唐斯和布里吉斯，並且與阿努諾比（OG Anunoby）續約後，已經建構了足以衝擊總冠軍的核心陣容，不過對於大城市紐約來說他們更渴望一名重量級的聯盟頂尖球星坐鎮，而日前安戴托昆波也曾透露不排斥前往大城市打球，加上基德過去曾在公鹿與安戴托昆波有過合作經驗，成為挖角安戴托昆波的先決條件。

不過尼克在去年的交易案中付出不小代價，尤其為了換來布里吉斯送出了5個首輪選秀權，要如何在相當有限的籌碼中促成安戴托昆波的交易案，也被認為是尼克球團面臨的最大難題，加上獨行俠目前也仍未決定是否放行基德與尼克進行面試，尼克想爭取這對昔日師徒檔在紐約相聚，恐怕要再次面臨相當大的震盪。

美國媒體指出，尼克不僅有意向獨行俠隊申請與該隊總教練基德（圖）面談的可能性，還可...
美國媒體指出，尼克不僅有意向獨行俠隊申請與該隊總教練基德（圖）面談的可能性，還可能向公鹿隊徵詢交易「字母哥」安戴托昆波。(路透)

字母

上一則

NBA／150萬分之1的機率 溜馬瘋狂逆轉秀 不可能的任務連4集上映

延伸閱讀

敲定時間…美中貿易代表9日在倫敦展開第2輪談判

敲定時間…美中貿易代表9日在倫敦展開第2輪談判
商務部長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？

商務部長喊自力更生「美國製造避關稅」香蕉怎麼辦？
商務部長：正在重談「太慷慨」的晶片法補助 台積電是成功案例

商務部長：正在重談「太慷慨」的晶片法補助 台積電是成功案例
NBA／找尤多卡、基德無望？尼克考慮萊特、布萊恩接兵符

NBA／找尤多卡、基德無望？尼克考慮萊特、布萊恩接兵符

熱門新聞

大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43
中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。（新華社）

樊振東加盟德甲乒乓聯賽細節 球會總監：他10天前主動聯絡

2025-06-01 02:40

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學