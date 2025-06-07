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NBA／150萬分之1的機率 溜馬瘋狂逆轉秀 不可能的任務連4集上映

體育新聞組／ 綜合報導
溜馬隊主控哈利伯頓5日在今年季後賽投進第3顆準絕殺球。(路透)
溜馬隊主控哈利伯頓5日在今年季後賽投進第3顆準絕殺球。(路透)

靠著「關鍵先生」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）又一次石破天驚的跳投，溜馬在客場上演不可能的任務，在NBA總冠軍戰G1以1分之差逆轉險勝雷霆，幾乎跌破所有人眼鏡。

此役，溜馬在第四節最多落後15分的情況下逆轉戰局，媒體也統計了多項關於溜馬在今年季後賽的「神奇逆轉」數據紀錄之旅。

首先，溜馬今年季後賽已經完成4次不可思議的超級逆轉秀。首輪對公鹿第5戰，對方最後35秒領先7分，勝率高達97.9%，哈利伯頓持球強勢突破，放進重要超前分，溜馬硬是逆轉把對手送回家。

第二輪對騎士第2戰，騎士最後48秒領先7分，勝率達95.9%，眼看勝利在望，哈利伯頓卻在剩下1.1秒於弧頂位置後撤步飆進致勝三分球，率領溜馬以120：119成功逆轉。

到了東區冠軍賽對尼克的首戰，尼克最後3分鐘一度領先14分，勝率99.7%，基本上已經要歡慶首戰告捷；沒想到哈利伯頓又來了，他的神奇一擊將比賽逼進延長賽，溜馬最終在客場上演大逆轉。

數據顯示，溜馬這4場的獲勝機率分別僅有0.3%、2.1%、4.1%、2.6%，等於全部要獲勝的機率僅有0.0000006716，這是150萬分之1的恐怖機率。

其次，溜馬和雷霆在總冠軍賽首戰以1分之差決勝負，這是自2019年總冠軍賽第5戰勇士以106：105險勝暴龍以來首見。

另一方面，挾著單季68勝和破聯盟紀錄的淨勝分表現，雷霆很久沒有在主場輸給東區球隊，因為整個例行賽，雷霆對上東區球隊取得29勝1敗的壓倒性優勢，唯一例外就是在客場輸給東區龍頭騎士；至於雷霆他們上一次在主場輸給東區球隊已經要追溯到2024年3月13日，對手正好就是溜馬。

而在這場比賽最後的2分52秒，溜馬落後雷霆9分，根據統計，這是1997年以來首次能夠在總冠軍賽最後3分鐘內落後至少7分還能獲勝的球隊，先前累積0勝121敗。

季後賽至今，當溜馬單場得分達到110分時，戰績為13勝0敗，而當他們得分低於110分時，則是0勝4敗。

哈利 季後賽 總冠軍賽

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