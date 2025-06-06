我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人開派對 朋友小孩摔傷提告 面高額賠償+友情決裂

川普威脅取消合約 馬斯克嗆5字後 身價急縮水340億

NBA／哈利伯頓準絕殺跳投 溜馬拔頭籌

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溜馬哈利伯頓5日展現超準絕殺中距離跳投，最終以111：110逆轉雷霆，總冠軍賽拔得頭籌。(路透)
溜馬哈利伯頓5日展現超準絕殺中距離跳投，最終以111：110逆轉雷霆，總冠軍賽拔得頭籌。(路透)

NBA總冠軍賽5日在奧克拉荷馬市點燃戰火，首場比賽雷霆隊雖然在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，前三節一路壓制溜馬隊，不過溜馬下半場靠著猛烈三分球攻勢步步進逼，更靠著比賽最後0.3秒哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的準絕殺中距離跳投，最終以111：110逆轉雷霆，總冠軍賽拔得頭籌。

NBA總冠軍賽今年由雷霆與溜馬交鋒，首場比賽雙方就打得毫無冷場，占有主場優勢的雷霆，首場比賽上半場球隊一哥亞歷山大就挺身而出拿下19分，幫助雷霆在上半場打完保有12分領先。

不過身為聯盟最會打逆風球的球隊之一，溜馬在下半場也步步進逼，第三節團隊先是單節投進4顆三分球拿下31分，將差距縮小回個位數。第四節初手感發燙的托平（Obi Toppin）與透納（Myles Turner）繼續在三分線外開砲，包括在第四節剩下6分13秒時，由透納投進一記打板三分球，幫助溜馬追到僅剩4分差距。

但關鍵時刻亞歷山大再度挺身而出，他與威廉斯（Jalen Williams）接連製造對手犯規站上罰球線，又在比賽最後3分鐘幫助雷霆取得9分領先，不過韌性十足的溜馬不但沒有放棄比賽，還由奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）接連砍進三分球，雙方又回到3分差。

倒數1分半鐘雷霆多特（Luguentz Dort）先是在防守端賞了奈史密斯一記麻辣鍋，回頭又由亞歷山大靠著反快攻拿下2分，但溜馬奈哈德兩罰俱中後，席亞康（Pascal Siakam）又抓下進攻籃板補進兩分，雙方在倒數48秒回到1分差，而溜馬哈利伯頓在比賽最後0.3秒投進超前比數的中距離跳投，最終溜馬在落後了47分鐘的情況下，以1分差距逆轉勝出，搶下冠軍賽首勝。

溜馬5日共6人得分上雙，其中投進準絕殺的哈利伯頓攻下14分、10籃板、6助攻，席亞康19分、11籃板，雷霆則以亞歷山大38分最佳。

哈利 總冠軍賽 NBA

上一則

場邊人語／四度落後 紅襪靜候

下一則

法網／莎芭蓮卡擊敗斯威雅蒂 首闖決賽 將與高芙爭冠

延伸閱讀

NBA／亞歷山大雙MVP 拚比肩喬丹

NBA／亞歷山大雙MVP 拚比肩喬丹
NBA／亞歷山大已獲雙MVP 有望拚並肩賈霸、喬丹紀錄

NBA／亞歷山大已獲雙MVP 有望拚並肩賈霸、喬丹紀錄
NBA／雷霆西區冠軍賽聽牌 霍姆葛倫點名多特是隱形功臣

NBA／雷霆西區冠軍賽聽牌 霍姆葛倫點名多特是隱形功臣
NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

熱門新聞

6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43
中國乒乓球選手樊振東加盟德甲聯賽。（新華社）

樊振東加盟德甲乒乓聯賽細節 球會總監：他10天前主動聯絡

2025-06-01 02:40

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案