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NBA／找尤多卡、基德無望？尼克考慮萊特、布萊恩接兵符

體育新聞組／綜合報導
布朗森(左)、前維拉諾瓦大學教練萊特(右)。 (美聯社)
布朗森(左)、前維拉諾瓦大學教練萊特(右)。 (美聯社)

紐約尼克隊與總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）分道揚鑣後，尋覓接班人進度緩慢。據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，球隊不太可能在短期內敲定新教頭人選。

尼克傾向評估多位潛在人選，包含前維拉諾瓦大學教練萊特（Jay Wright）、騎士隊助理教練布萊恩（Johnnie Bryant）。萊特大學時期曾執教過尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）；布萊恩日前曾進入太陽隊總教練遴選的最終名單，但太陽決定聘請奧特（Jordan Ott）。

尼克也尋求其他具備NBA主帥經驗的人選，消息指出，火箭現任總教練尤多卡（Ime Udoka）與獨行俠基德（Jason Kidd）都受到尼克關注，但洽談難度甚高。

《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）指出，火箭「完全不考慮」放棄尤多卡，雙方已有一致的長期計畫。至於基德，《SNY》報導認為獨行俠不可能考慮讓他離隊。

去年湖人隊追求的康乃狄克大學主帥赫爾利（Dan Hurley）也在尼克關注範圍內，但據了解，他並未列入尼克首波優先名單。

尼克總裁羅斯（Leon Rose）與老闆多蘭（James Dolan）被認為主導本次遴選過程，目前尼克新任主帥人選仍未浮出檯面，但布萊恩與前維拉諾瓦大學教練萊特是最受關注的潛在人選。

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