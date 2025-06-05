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NBA／不再放手球隊營運 太陽老闆內部公告將介入重建

記者劉肇育／即時報導
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太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）傳出將於新賽季更頻繁的介入球隊運營，深度參與球隊重建。（美聯社）
太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）傳出將於新賽季更頻繁的介入球隊運營，深度參與球隊重建。（美聯社）

太陽隊在4日傳出將聘請前騎士隊助教奧特（Jordan Ott）擔任新總教練，讓新賽季的太陽可能形成密西根州立大學幫（MSU），其中同樣畢業於MSU的太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也在4日傳出，將於新賽季更頻繁的介入球隊運營，深度參與球隊重建。

太陽在今年打出與陣容不相稱的成績無緣季後賽後，可望在休賽季進入重建期，除了布克（Devin Booker）依舊會是這支球隊的核心外，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）則傳出可能在26日的選秀會前就遭到太陽交易出去，成為太陽換取重建資源的重要籌碼。

根據報導，目前聯盟中有4至6支球隊對於交易杜蘭特充滿興趣，甚至已經與太陽進行接洽，在太陽新任總教練人選可望在近期敲定的情況下，杜蘭特的交易案進程將會被加速推動，甚至在未來2至3周就有明確方向。

此外，在2023年入主太陽後就將球隊營運工作放手給管理層的太陽老闆許比亞，也在4日傳出透過球團內部信件宣布，將會於新賽季更積極介入球隊營運，但不會參與戰術設計或是選秀決策等專業領域，而是著重在球隊文化與特質的建構，希望打破過去球隊老闆放手球隊營運的參與模式，幫助太陽重拾昔日榮光。

密西根州 季後賽

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